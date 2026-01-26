Advertisement
आंदोलन की आग सुलग रही है: कम मेरिट वालों के 'सिर पर नाचने' से लेकर 'Presumption of guilt' तक; क्या सत्ता के गलियारों में गूंजेगी सवर्णों की चीख?

Presumption of guilt: सवर्णों का कहना है कि यूजीसी गाइडलाइंस एक तरह से उनके उच्च जातियों में पैदा होने की सजा जैसी है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल ​की गई है. देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है?

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 26, 2026, 06:01 PM IST

यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ सुलगने लगी है आंदोलन की आग
यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ सुलगने लगी है आंदोलन की आग

इतिहास के कुछ पन्ने पलटने पर गुलाम भारत में कुल काले कानूनों का जिक्र होता है, जिसमें रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन का जिक्र आता है. आजाद भारत में ऐसे ही काले कानून के रूप में यूजीसी गाइडलाइन आई है, जो सवर्णों के लिए काले कानूनों से भी बढ़कर है. यह गाइडलाइन सवर्णों को जीते जी मार देता है. शिकायत होते ही उन्हें अपराधी साबित कर देता है. कुछ करने पर तो व्यक्ति दोषी होगा ही, न करने का दोष भी सवर्ण के सिर पर आएगा. किसी सदी में दलितों पर अत्याचार का बदला अब सवर्णों की सभी पीढ़ियों से लिया जा रहा है. सवर्णों के वजूद को चुनौती दी गई है और जाहिर कर दिया गया है कि आप कुछ करो या न करो, सजा तो आप ही को मिलेगी. ये कैसा भारत है और किस तरह का कानून. बात यहां समानता की होती है पर समान रूप से कुछ भी लागू नहीं होगा. यहां अगड़ों के लिए अलग कानून और पिछड़ों के लिए अलग कानून है. हिंदुओं के लिए अलग तो मुसलमानों के लिए अलग कानून है. फिर किस मुंह से समानता की बातें कही जाती हैं. कौन सी समानता और काहे की समानता. जब कानून ही समान नहीं है तो समाज में समानता की बातें बेमानी हैं. 

सवर्णों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि इस काले कानून को लेकर बिहार के 40 में 13 सवर्ण सांसद चुप हैं. इनमें से किसी की जुबान नहीं खुल पा रही है इस मुद्दे पर. उनका कहना है कि सभी को पिछड़ों का वोट चाहिए. अभी बिहार में चुनाव खत्म हो गए हैं भाई. कुछ तो सवर्णगीरी दिखाओ और मुंह तो खोलो. कम से कम पार्टी फोरम में, सांसदों की बैठक में तो इस बात को उठाओ. आवाज है तो उसे बुलंद करो, चाहे जैसे करो. शहीद होने की बात कौन कर रहा है, कम से कम खुद के होने का अहसास तो कराओ. 

UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल

कभी सवर्णों की पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब सवर्णों की इतनी भी इज्जत नहीं रह गई है कि वह अपने उच्च जाति के सांसदों की बातें तक सुन सके. हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उच्च जाति से चुने गए हैं और उन्होंने पद संभालने के दौरान अपने संबोधन में बड़ी बड़ी बातें की थी. पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने की बात कही थी. क्या ऐसी ही पार्टी के लिए कोई कुछ कर गुजरेगा, जो सवर्णों के अस्तित्व को सवालों के घेरे में ले आएगी? 

कुछ सवर्ण छात्रों का कहना है कि एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के अच्छे फैसले के बाद भी आपने संशोधन किया, हमने बर्दाश्त किया. कम मेरिट वाले लोग हमारे सिर पर नाच रहे हैं, हमने बर्दाश्त किया और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अगर आप पर कोई सवाल भी उठा देगा तो दोषी आप ही होगे तो ये न हो पाएगा. वे अपनी कौम को जागने के लिए उद्वेलित करते दिखते हैं. सवर्णों जाग जाओ! पटना बीएन कॉलेज के एक छात्रा ने तो यहां तक दावा किया कि कभी भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और ​बनियों के अलावा केवल सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब वह पिछड़ों के लिए कुछ भी कर सकती है. सवर्णों को हलाल भी कर सकती है.

सारण से राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, शिवहर से लवली आनंद, बक्सर से सुधाकर सिंह, पूर्वी चंपारण से राधामोहन सिंह, अररिया से प्रदीप कुमार सिंह, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, मुंगेर से ललन सिंह, नवादा से विवेक ठाकुर, दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर, सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर और पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बिहार के सवर्ण सांसद हैं, लेकिन इन सभी के मुंह में दही जम गया है. इनमें से कुछ का कहना है कि इसी सरकार ने पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था. ऐसे सांसदों को बताना चाहिए कि सरकार ने कोई उपकार नहीं किया था. इनसे यह पूछा जाना चाहिए कि क्या आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 प्रतिशत इस बिना पर दिया गया था कि आने वाले दिनों में उसे Presumption of guilt का सामना करना होगा. 

वरिष्ठ पत्रकार अभय कुमार कहते हैं कि सरकार जो कर रही है, उससे सवर्ण जीवन भर इस बात के लिए पछताता रहेगा कि आखिर वो किसी सवर्ण के घर पैदा ही क्यों हुआ?मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से लोगों में कुछ बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद थी. अब पता चला कि इन बड़े फैसलों में Presumption of guilt वाला काला कानून भी है. यह काला कानून सवर्णों को जीते जी मारने और हलाल करने वाला कानून है. सोमवार को इसके विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया है. सोशल मीडिया पर 1 फरवरी को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है. जाहिर है, आंदोलन की आग सुलग रही है. सरकार को अभी से चेत जाना चाहिए.

