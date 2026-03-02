Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3127968
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

UGC गाइडलाइन का साइडइफेक्टः बिहार-झारखंड में डूब गई भाजपा-ABVP की लुटिया!

UGC New Guidelines Effect: यूजीसी गाइडलाइन के बाद बीजेपी को अपने पहले ही चुनावी असाइनमेंट यानी झारखंड निकाय चुनाव में करारा झटका लगा है. इतना ही नहीं भगवा पार्टी की छात्र इकाई भी पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बुरी तरह पिट गई. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूजीसी गाइडलाइन से नाराज बीजेपी का वोटर घर से ही नहीं निकला.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:19 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

UGC New Guidelines Effect: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके बीजेपी ने अपना अगला टारगेट बंगाल बना रखा था. बिहार विजय से उत्साहित भाजपाइयों को बंगाल फतह में कोई अडचन नजर नहीं आ रही थी. भाजपा का विजय रथ बंगाल पहुंचता उससे पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई. यूजीसी की नई गाइडलाइन पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी हो, लेकिन इस पर सियासत अभी भी देखने को मिल रही है. कहीं सवर्ण समाज अपनी नाराजगी जता रहा है, तो कहीं पर ओबीसी और SC-ST वर्ग इसे लागू करने के लिए मोर्चा खोले बैठा है. बीजेपी को अब यूजीसी की नई गाइडलाइन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है. 

यूजीसी गाइडलाइन के बाद बीजेपी को अपने पहले ही चुनावी असाइनमेंट यानी झारखंड निकाय चुनाव में करारा झटका लगा है. इतना ही नहीं भगवा पार्टी की छात्र इकाई भी पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बुरी तरह पिट गई. यहां करीब 50 साल बाद कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI को कामयाबी मिली. अध्यक्ष पद पर NSUI के शांतनु शेखर और महासचिव पद पर NSUI की खुशी कुमारी ने जीत दर्ज की. कांग्रेस के लिए अहम बात यह रही कि 1980 के बाद पहली बार अध्यक्ष पद पर NSUI को सफलता मिली. वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के अभिषेक कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने NSUI के मुनव्वर आजम को 422 वोटों से पराजित किया है.

दूसरी ओर झारखंड में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव भले ही दलगल नहीं हों, लेकिन सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को समर्थन दे रखा था और उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया था. भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं की घेराबंदी के बाद भी धरातल पर तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी और कई महत्वपूर्ण निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को बुरी हार का सामना करना पड़ा. यहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं ने जिलों में कैंप किया. इसके बाद भी मतदाताओं के मिजाज को बदलने में कामयाब नहीं हो सके और 9 में से सिर्फ 3 मेयर ही भाजपा के बन पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूजीसी गाइडलाइन से नाराज बीजेपी का वोटर घर से ही नहीं निकला. पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार 37.84 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछली बार 45.25 प्रतिशत से 7.41 प्रतिशत कम थी. इसी तरह झारखंड में 9 नगर निगमों में हुए चुनावों में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा. हजारीबाग को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन यहां पिछली बार की तुलना में 5 प्रतिशत तक कम वोट पड़े. कहा जा रहा है कि दोनों ही चुनावों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर वोटरों को साधने की कोशिश नहीं की. पटना यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा. बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के घर बैठने का नतीजा आज सबके सामने आ चुके हैं.

TAGS

BJPABVPUGC New Guidelines

Trending news

BJP
UGC गाइडलाइन का साइडइफेक्टः बिहार-झारखंड में डूब गई भाजपा-ABVP की लुटिया
Bihar News
भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा एक और पुल! घोघारी नदी पर बन रहा 29 मीटर लंबा स्पैन ध्वस्त
patna news
पटना के 150 कोचिंग सेंटर, होटल-अस्पतालों को फायर ब्रिगेड ने भेजा नोटिस, जानें कारण
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव 2026: क्या जोड़-तोड़ के सहारे RJD को एक सीट दिला पाएंगे लालू-तेजस्वी?
Madhepura news
जी मीडिया की खबर का असर; अपराधी को VIP ट्रीटमेंट देने वाले 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव: नामांकन दाखिल करने में मात्र 3 दिन बचे, अभी तक नहीं आए उम्मीदवार
Chatra News
सघरी घाटी के 'खूनी मोड़' पर छत्तीसगढ़ से बिहार आ रही बस पलटी, दर्जन भर यात्री घायल
Saharsa news
सहरसा पुलिस पर हमला; मुख्य आरोपी भेजा गया जेल, अन्य की तलाश जारी
Mahamurkh sammelan
जहानाबाद में सजी 'महामूर्ख' सम्मेलन की महफिल, विधायक को मिली 'बोतल दास' की उपाधि
Begusarai News
बेगूसराय में भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव