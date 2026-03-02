UGC गाइडलाइन का साइडइफेक्टः बिहार-झारखंड में डूब गई भाजपा-ABVP की लुटिया!

UGC New Guidelines Effect: बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करके बीजेपी ने अपना अगला टारगेट बंगाल बना रखा था. बिहार विजय से उत्साहित भाजपाइयों को बंगाल फतह में कोई अडचन नजर नहीं आ रही थी. भाजपा का विजय रथ बंगाल पहुंचता उससे पहले ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से एक नई गाइडलाइन जारी कर दी गई. यूजीसी की नई गाइडलाइन पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी हो, लेकिन इस पर सियासत अभी भी देखने को मिल रही है. कहीं सवर्ण समाज अपनी नाराजगी जता रहा है, तो कहीं पर ओबीसी और SC-ST वर्ग इसे लागू करने के लिए मोर्चा खोले बैठा है. बीजेपी को अब यूजीसी की नई गाइडलाइन का साइड इफेक्ट दिखने लगा है.

यूजीसी गाइडलाइन के बाद बीजेपी को अपने पहले ही चुनावी असाइनमेंट यानी झारखंड निकाय चुनाव में करारा झटका लगा है. इतना ही नहीं भगवा पार्टी की छात्र इकाई भी पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में बुरी तरह पिट गई. यहां करीब 50 साल बाद कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI को कामयाबी मिली. अध्यक्ष पद पर NSUI के शांतनु शेखर और महासचिव पद पर NSUI की खुशी कुमारी ने जीत दर्ज की. कांग्रेस के लिए अहम बात यह रही कि 1980 के बाद पहली बार अध्यक्ष पद पर NSUI को सफलता मिली. वहीं संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के अभिषेक कुमार ने जीत दर्ज की है. उन्होंने NSUI के मुनव्वर आजम को 422 वोटों से पराजित किया है.

दूसरी ओर झारखंड में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव भले ही दलगल नहीं हों, लेकिन सभी दलों ने अपने-अपने प्रत्याशियों को समर्थन दे रखा था और उनके लिए जमकर चुनाव प्रचार भी किया था. भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं की घेराबंदी के बाद भी धरातल पर तस्वीर बिल्कुल उलट दिखी और कई महत्वपूर्ण निकायों में भाजपा समर्थित उम्मीदवार को बुरी हार का सामना करना पड़ा. यहां भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जैसे दिग्गज नेताओं ने जिलों में कैंप किया. इसके बाद भी मतदाताओं के मिजाज को बदलने में कामयाब नहीं हो सके और 9 में से सिर्फ 3 मेयर ही भाजपा के बन पाए.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूजीसी गाइडलाइन से नाराज बीजेपी का वोटर घर से ही नहीं निकला. पटना यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव में इस बार 37.84 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछली बार 45.25 प्रतिशत से 7.41 प्रतिशत कम थी. इसी तरह झारखंड में 9 नगर निगमों में हुए चुनावों में भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा. हजारीबाग को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन यहां पिछली बार की तुलना में 5 प्रतिशत तक कम वोट पड़े. कहा जा रहा है कि दोनों ही चुनावों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर उतरकर वोटरों को साधने की कोशिश नहीं की. पटना यूनिवर्सिटी में भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा. बीजेपी और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के घर बैठने का नतीजा आज सबके सामने आ चुके हैं.