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Rabri Devi Bungalow Politics: राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का अल्टीमेटम, JDU ने बता दिया 'दूसरी ममता बनर्जी'

Rabri Devi Bungalow Politics: राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का अल्टीमेटम मिल चुका है. वहीं, अब इसपर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. JDU ने राबड़ी देवी को तो बिहार का ममता बनर्जी तक कह दिया है.

Written By  Rupendra Kumar Srivastava|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 31, 2026, 04:10 PM IST

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राबड़ी देवी (फाइल फोटो)
राबड़ी देवी (फाइल फोटो)

Rabri Devi Bungalow Politics: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी को पटना जिला प्रशासन ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. प्रशासन की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवास खाली कर 39 हार्डिंग रोड स्थित आवंटित सरकारी आवास में स्थानांतरित होना होगा. जिला प्रशासन का कहना है कि पूर्व सीएम राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने का अनुरोध किया गया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के भीतर आवास खाली नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं, अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है.

RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड का मामला है, राबड़ी देवी इसको खाली कर दें, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है. आखिर खाली क्यों किया जाए? हालांकि सरकार चाहे तो खाली करा सकती है, लेकिन हम एक सवाल पूछना चाहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री को अलग आवास नहीं मिल सकता है? जो इतने लंबे समय से उस आवास में रह रहे हैं, क्या वो एलिजिबल नहीं हैं? पात्रता नहीं रखते हैं? यह जानबूझकर अपमानित करने के लिए उठाया गया कदम है. इसमें, पूरी कारस्तानी में JDU के लोग जो हैं, उसमें शामिल हैं. हम जानते हैं कि 10 सर्कुलर रोड से किन लोगों को परेशानी हो रही है. उन्होंने आगे कहा कि 15 दिन का अल्टीमेटम जारी किया गया है. सरकार आपकी है, अगर आप चाहें, तो परिसर खाली करवा लें. लेकिन, सवाल यह उठता है कि इसे खाली क्यों करवाया करें? क्या जिन भवनों को आपने दिया है, क्या वो भवन मंत्री को नहीं मिल सकता? क्या इससे बड़ा भवन वो नहीं है? क्या इस बंगले से जबरदस्ती हटाने में आनंद आ रहा है. राबड़ी देवी जी को अपमानित करने पर लोग शाबाशी देंगे ये सवाल उसका नहीं है, यह यह घिनौनी राजनीति का हिस्सा है.

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि राबड़ी देवी संवैधानिक पद पर हैं, पहले भी राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं. उनको नियम कानून का पालन करना चाहिए और ये सम्राट जी की एनडीए सरकार है. यहां पर चुनौती दे के बचने का कोई तरीका आप निकाल नहीं सकते हैं. इसलिए राबड़ी जी से आग्रह भी होगा, लोग उनसे ही आग्रह करेंगे कि संवैधानिक पद पर हैं, विभागीय पत्र का कोई इम्प्लीमेंट करें और यथाशीघ्र खाली कर दें. तीन महीने तक अधिकतम रख सकते थे, छठा महीना प्रवेश कर गया है और जब पत्र मिल गया तो खाली कर दीजिए ये कौन सी बात है? पहले वो भी तो खाली करते रहे हैं, वो तो सामान फेंकते थे पहले. नरेंद्र बाबू जो कृषि मंत्री थे, उनका सामान बाहर निकलवा दिए थे लालू जी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में सामान निकाला नहीं जा रहा है, विधिवत चिट्ठी जा रहा है, तीन-तीन चिट्ठी जा रहा है. इसके बाद भी अगर आप ममता बनर्जी जी का अनुसरण कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, हम आवास नहीं छोड़ेंगे, ये सब कौन तरीका है? ये सब तो इन्हीं राजद वालों से संभव है, दूसरे दल के लोग ये सब काम नहीं करते हैं.

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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा बिहार सरकार में जो भ्रष्टाचार है, जिसमें 'रिशु श्री' टेंडर घोटाले से लेकर माफिया-प्रेरित पोस्टिंग घोटाले तक शामिल हैं.लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश में राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने से जुड़े विवाद को हवा दे रही है. असल में राबड़ी देवी उस विशिष्ट श्रेणी के आवास में रहने की हकदार हैं. इसलिए, सरकार को बस इतना करना चाहिए कि जिस मंत्री को वर्तमान आवास आवंटित किया गया है, उसे कोई दूसरा घर आवंटित कर दे. हालांकि, सम्राट जी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मकसद बढ़ते भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना और राबड़ी देवी के आवास को बहस का मुख्य मुद्दा बनाकर असली मुद्दे को पृष्ठभूमि में धकेल देना है.

यह भी पढ़ें: राबड़ी देवी की तरह उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं छोड़ रहे थे बंगला, जानें फिर क्या हुआ था?

वहीं, जेडयू MLC भीष्म सहनी ने कहा कि RJD के लोग और राबड़ी देवी जी, लोकतंत्र में इन लोगों को विश्वास नहीं है. संविधान के मानने वाले लोग नहीं हैं. ये लाठी घुमावन, तेल पिलावन वाले लोग हैं., गुंडई चरम सीमा पर पैदा करने वाले लोग हैं.  संविधान की बात मानना चाहिए, संविधान का पालन करना चाहिए, देश और राज्य संविधान से चलता है. राबड़ी देवी जी का इस तरह का बयान, वह दूसरी ममता बनर्जी का रूप ले रही हैं. बंगाल में ममता बनर्जी का जो हश्र हुआ, उसे सभी ने देखा. बिहार में राबड़ी देवी का भी ठीक वैसा ही हश्र होने वाला है. अब जब उन्हें सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिस मिल चुका है, तो उन्हें स्वेच्छा से बंगला खाली कर देना चाहिए.

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