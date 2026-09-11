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Legal Analysis: कानूनी नजरिए से समझें IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय होने के मायने

IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर चार्ज फ्रेम होने के बाद अब इस केस का ट्रायल शुरू होगा. ट्रायल में अभियोजन पक्ष को सभी आरोपों को साबित करना होगा, जो आसान काम नहीं है. अब देखना है कि मामला कैसे आगे बढ़ता है.

Edited BySunil MIshra
Published: Sep 11, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:39 PM IST
Legal Analysis: कानूनी नजरिए से समझें IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय होने के मायने
Image Credit: सुप्रीम कोर्ट के वकील रजनीश कुमार से समझिए इसके कानूनी दांवपेच (Ai Image)

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Sunil MIshra

Sunil MIshra

इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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