/Legal Analysis: कानूनी नजरिए से समझें IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय होने के मायने

कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के अनुसार, प्रत्युपकार (क्विड प्रो क्वो) की व्यवस्था के तहत सुजाता होटल्स के निदेशकों विनय कोचर व विजय कोचर ने पटना स्थित अपनी बहुमूल्य भूमि कम मूल्यांकित दर पर DMCPL कंपनी को ट्रांसफर की थी. यह कंपनी कथित रूप से प्रेमचंद गुप्ता (पीसी गुप्ता) और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के नियंत्रण में थी. अभियोजन पक्ष प्रेमचंद गुप्ता को लालू प्रसाद यादव का करीबी सहयोगी बताता है. इसके बाद सरला गुप्ता व अन्य की ओर से इस कंपनी के शेयर मामूली कीमत पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिए गए थे. वर्तमान में यह भूमि लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के नियंत्रण में बताई गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पटना की यह संपत्ति अपराध की आय की श्रेणी में आती है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लारा प्रोजेक्ट्स, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता तथा कोचर बंधुओं के विरुद्ध गठित किए जाने योग्य है.