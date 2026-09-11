/Legal Analysis: कानूनी नजरिए से समझें IRCTC होटल घोटाले में लालू प्रसाद, तेजस्वी और राबड़ी देवी पर आरोप तय होने के मायने

राज्य चुनें
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) होटल आवंटन घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद यादव सहित कुल 9 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की कोर्ट ने कुल 16 आरोपियों में से 7 को बरी भी किया है. यह आदेश उस लंबी न्यायिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो 2017 में सीबीआई की प्रारंभिक प्राथमिकी से शुरू होकर अब ईडी की मनी लांड्रिंग कार्यवाही तक पहुंची है.
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूरा प्रकरण 2005 से 2014 के बीच का है. तब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे. आरोप है कि उस दौरान रेल अफसरों की ओर से पुरी और रांची स्थित IRCTC के दो होटलों के रखरखाव व संचालन का ठेका देने के टेंडर में हेरफेर किया गया था, जिसका लाभ सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को मिला था. सीबीआई ने जांच पूरी करने के बाद लालू यादव व अन्य आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था. अदालत ने पिछले साल अक्तूबर में ही सीबीआई के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय कर दिए थे. ईडी ने इसी सीबीआई प्रकरण के आधार पर स्वतंत्र रूप से जांच शुरू कर अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का पता लगाने की कोशिश की, जिसकी परिणति अब पीएमएलए के तहत आरोप गठन में हुई है.
कोर्ट के सामने अभियोजन पक्ष का तर्क
कोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के अनुसार, प्रत्युपकार (क्विड प्रो क्वो) की व्यवस्था के तहत सुजाता होटल्स के निदेशकों विनय कोचर व विजय कोचर ने पटना स्थित अपनी बहुमूल्य भूमि कम मूल्यांकित दर पर DMCPL कंपनी को ट्रांसफर की थी. यह कंपनी कथित रूप से प्रेमचंद गुप्ता (पीसी गुप्ता) और उनकी पत्नी सरला गुप्ता के नियंत्रण में थी. अभियोजन पक्ष प्रेमचंद गुप्ता को लालू प्रसाद यादव का करीबी सहयोगी बताता है. इसके बाद सरला गुप्ता व अन्य की ओर से इस कंपनी के शेयर मामूली कीमत पर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को ट्रांसफर कर दिए गए थे. वर्तमान में यह भूमि लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के नियंत्रण में बताई गई है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पटना की यह संपत्ति अपराध की आय की श्रेणी में आती है और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लारा प्रोजेक्ट्स, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, पीसी गुप्ता, सरला गुप्ता तथा कोचर बंधुओं के विरुद्ध गठित किए जाने योग्य है.
आरोप तय करने के चरण पर विधिक सिद्धांत
इस आदेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू वह विधिक कसौटी है, जिसे अदालत ने आरोप तय करने के चरण पर लागू किया. न्यायाधीश गोगने ने स्पष्ट किया कि इस प्रारंभिक अवस्था में अपराध का सटीक आशय अथवा 'मेन्स रीआ' सिद्ध करने की कठोर कसौटी अपेक्षित नहीं है. अदालत को केवल यह देखना होता है कि क्या आरोपियों के विरुद्ध प्रबल संदेह स्थापित होता है. यह सिद्धांत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227-228 (तथा पीएमएलए की धारा 44/45 से जुड़े प्रावधानों) के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मिसालों के अनुरूप है, जिनमें बार-बार यह दोहराया गया है कि आरोप-निर्धारण का चरण दोषसिद्धि (कन्विक्शन) की कसौटी से भिन्न, अपेक्षाकृत निम्न स्तर का होता है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि जांच की प्रकृति, समय और उसकी दिशा से यह प्रतीत नहीं होता कि शिकायत राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित थी, जैसा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था.
अदालत ने अपने आदेश में यह भी रेखांकित किया कि सीबीआई और पीएमएलए से संबंधित विशेष अदालतें, विशेष रूप से सांसदों-विधायकों से जुड़े मामलों के लिए, इसी उद्देश्य से गठित की गई हैं कि सार्वजनिक स्वरूप की आड़ में छिपाए गए ऐसे सर्कुइटस सौदों का पता लगाया जा सके, जो जनता के भरोसे और संसाधनों का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग करते हैं.
साक्ष्य का आधार
बचाव पक्ष के इस तर्क को खारिज करते हुए कि आरोप-पत्र में पर्याप्त साक्ष्य का अभाव है. अदालत ने कहा कि गवाहों के बयानों और दस्तावेजी साक्ष्यों, जिनमें पटना की भूमि की बिक्री, डीएमसीपीएल के निगमन, अभिषेक फाइनेंस द्वारा डीएमसीपीएल को दिए गए दो करोड़ रुपये के ऋण, उस ऋण की अदायगी, अधिमान्य शेयरों (प्रेफरेंस शेयर्स) के निर्गमन, 2005 में डीएमसीपीएल के शेयरधारण स्वरूप में परिवर्तन, विभिन्न निदेशकों की स्थिति और राबड़ी देवी व तेजस्वी को शेयर हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं, से आरोपियों के विरुद्ध प्रबल संदेह की पुष्टि होती है.
आगे की न्यायिक प्रक्रिया
आरोप तय हो जाने के बाद अब मामला ट्रायल के चरण में प्रवेश करेगा, जहां अभियोजन पक्ष को अपने सबूतों के माध्यम से आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करना होगा. यह आरोप-निर्धारण की तुलना में कहीं अधिक कठोर कसौटी है. यह ध्यान रखना जरूरी है कि आरोप तय होने का अभिप्राय दोषसिद्धि नहीं, बल्कि केवल यह है कि विचारण चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है. भारतीय न्यायिक व्यवस्था में यह स्थापित सिद्धांत है कि जब तक अंतिम रूप से दोष सिद्ध न हो जाए, हर अभियुक्त निर्दोषता की उपधारणा (प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस) का हकदार होता है. आरोपी पक्ष के पास अब इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने का विधिक विकल्प भी उपलब्ध रहेगा.
निष्कर्ष
यह प्रकरण भारत में सार्वजनिक पद पर रहते हुए लिए गए निर्णयों की न्यायिक जवाबदेही और पीएमएलए के अंतर्गत 'प्रोसीड्स ऑफ क्राइम' की व्यापक परिभाषा के व्यावहारिक प्रयोग का एक बड़ा उदाहरण है. यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार भूमि व शेयरों के हस्तांतरण जैसे प्रतीत होने वाले सामान्य वाणिज्यिक लेन-देन भी, यदि वे लोक-सेवक की ओर से अधिकार के दुरुपयोग की शृंखला से जुड़े हों, तो मनी लांड्रिंग केस की परिधि में आ सकते हैं. आने वाले महीनों में इस मामले की सुनवाई पर देश की निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि यह न केवल बिहार की राजनीति, बल्कि देश की समूची राजनीतिक बिरादरी के लिए भी दूरगामी महत्व रखता है.
लेखक रजनीश कुमार सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं. एडवोकेट रजनीश कुमार दिल्ली और पटना की अदालतों में एक अनुभवी और भरोसेमंद वकील के रूप में जाने जाते हैं. वे जटिल कानूनी मसलों को सरल तरीके से सुलझाने में माहिर हैं. उनका मानना है कि कानून के बारे साफ-सुथरी जानकारी सभी को मिलनी चाहिए.