Union Budget 2026: बिहार को पिछले 2 बार से 'बमबम' करती रहीं हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या इस बार भी CM नीतीश को खुश कर पाएंगी?

Union Budget 2026: केंद्र की मोदी सरकार आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. इस बार के बजट में कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं. निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री होंगी, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. इसके अलावा आजाद भारत में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा. इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक विकास दर को गति देने के लिए 'मैन्यूफैक्चरिंग' और 'घरेलू मांग' को बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है. केंद्रीय बजट में पिछले 2 बार से बिहार को लेकर विशेष घोषणाएं होती रही हैं. हालांकि अब बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है, लिहाजा इस बार बिहार को वित्त मंत्री सीतारमण क्या-क्या देंगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. बता दें कि केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से एनडीए सरकार चल रही है. आइए देखते हैं कि पिछले दो बजट में बिहार को क्या-क्या मिला था?

