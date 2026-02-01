Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3093370
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Union Budget 2026: बिहार को पिछले 2 बार से 'बमबम' करती रहीं हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्या इस बार भी CM नीतीश को खुश कर पाएंगी?

Union Budget 2026: केंद्र सरकार से बिहार को मिलने वाले राजस्व में हर साल लगातार बढ़ोतरी हो रही है. लिहाजा, इस बार के बजट पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को केंद्रीय राजस्व के रूप में 1 लाख 38 हजार 500 करोड़ से अधिक राशि मिली थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:14 AM IST

Trending Photos

केंद्रीय बजट 2026 (AI Image)
केंद्रीय बजट 2026 (AI Image)

Union Budget 2026: केंद्र की मोदी सरकार आज यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. इस बार के बजट में कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं. निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री होंगी, जो लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. इसके अलावा आजाद भारत में पहली बार होगा जब बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा. इस बजट में सरकार का मुख्य फोकस आर्थिक विकास दर को गति देने के लिए 'मैन्यूफैक्चरिंग' और 'घरेलू मांग' को बढ़ाने पर रहने की उम्मीद है. केंद्रीय बजट में पिछले 2 बार से बिहार को लेकर विशेष घोषणाएं होती रही हैं. हालांकि अब बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है, लिहाजा इस बार बिहार को वित्त मंत्री सीतारमण क्या-क्या देंगी? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. बता दें कि केंद्र में नीतीश कुमार के समर्थन से एनडीए सरकार चल रही है. आइए देखते हैं कि पिछले दो बजट में बिहार को क्या-क्या मिला था?

 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Union Budget 2026Nirmala Sitharamannitish kumar

Trending news

Union Budget 2026
बिहार को पिछले 2 बार से 'खुश' करती रहीं हैं वित्तमंत्री सीतारमण, इस बार क्या मिलेगा?
Nawada News
इंटरमीडिएट परीक्षा कल से, नवादा में तैयारी पूरी; DM रवि प्रकाश ने दी कड़ी चेतावनी
patna news
राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद, 10वीं के छात्र को चाकुओं से गोदा, इलाज के दौरा
Muzaffarpur News
Muzaffarpur: बीते 2 दिनों से गायब युवक घायल हालत में बरामद, इलाज के दौरान हुई मौत
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: क्या नीतीश के सपनों को पंख लगाएंगे पीएम मोदी? बिहार को लेकर आज के बजट पर टिकीं सब की निगाहें
rajan ji maharaj bhajan
राजन जी महाराज का नया भजन 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां' मन मोह लेगा
Bihar News
'जहां-जहां चुनाव होता है, वहां घुसपैठिए कैसे पहुंच जाते हैं?' कांग्रेस सांसद का सवाल
Cyber ​​fraud
मोबाइल नंबर SDM का, लेकिन कार्ड भेजने वाला कोई और लिंक पर क्लिक करते ही...
patna news
पटना में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना ने सबको झकझोरा, हैवानियत, गिरफ्तारी और फिर...
Bihar Engineering University
Good News: बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी अप्रैल तक होगी पूरी तरह तैयार