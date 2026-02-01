Union Budget 2026: पटना और बनारस में होगी जहाजों की मरम्मत, देखें बजट में बिहार को और क्या-क्या मिला?

Union Budget 2026: बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की जनता मजबूती से हमारे साथ खड़ी है. वित्त मंत्री ने इसके लिए जनता का आभार भी जताया. वित्त मंत्री सीतारमण के बजट भाषण में पहले 30 मिनट तक बिहार का कोई जिक्र तक नहीं हुआ. हालांकि, इसके बाद बिहार के लिए कुछ घोषणाएं जरूर की गईं. इनमें पटना में जहाजों की मरम्मत सुविधाएं बनाने का वादा किया गया.

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि अगले पांच वर्षों में देश में 20 नए जल मार्ग शुरू किए जाएंगे. इसके साथ ही वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी, जिससे आंतरिक जल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि आंतरिक जलमार्गों के उपयोग को बढ़ाने के लिए वाराणसी और पटना को विकसित किया जाएगा. इसके अलावा वित्त मंत्री ने वाटरवेज के इस्तेमाल हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था किए जाने का भी ऐलान किया.

बजट में पटना-वाराणसी फ्रेट कॉरिडोर और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान जरूर किया गया है. इसके अलावा पटना में जहाजों की मरम्मत केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है. बजट भाषण में वित्त मंत्री सीतारमण ने बड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने का ऐलान किया.

Union Budget 2026 for Bihar Live: एक घंटे के बजट भाषण में बिहार का एक बार भी जिक्र नहीं, पटना-वाराणसी फ्रेट कॉरिडोर और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान

इस बार के आम बजट में केंद्र सरकार का मुख्य फोकस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर देखने को मिल रहा है. चुनावी राज्य असम के लिए भी अभी तक कोई खास घोषणाएं नहीं की गईं. वहीं इस बार बिहार के लिए भी कुछ खास योजनाओं का ऐलान नहीं हुआ है.

बता दें कि 2024-25 के बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार का 11 बार और 2025-26 के बजट में 8 बार जिक्र किया था, लेकिन इस बार यानी 2026-27 के बजट भाषण के एक घंटे ​बीतने के बाद भी एक बार भी बिहार का जिक्र नहीं हुआ है.