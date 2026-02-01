Advertisement
Union Budget 2026: वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच हाई-स्पीड रेल कॉरीडोर और पटना से वाराणसी तक फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (01 फरवरी) को संसद में आम बजट पेश कर रही हैं. वे लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शहरों के बीच विकास सेतु बनाए जाने का ऐलान किया. इनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल है. वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की बात कही. इसके अलावा बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं प्रदान करने का ऐलान किया. समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत होगी.

ये खबर अभी-अभी आई है. और जानकारी मिलते ही खबर अपडेट की जाएगी। ताजा अपडेट जानने के लिए रिफ्रेश करें.

