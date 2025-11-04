Advertisement
'लालू की पार्टी ने महिलाओं से पैसा वापस लेने के लिए पत्र लिखा', अमित शाह का राजद पर अटैक

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अमित शाह एनडीए के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दरभंगा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 12:48 PM IST

अमित शाह का राजद पर अटैक (File Photo)
Amit Shah on Lalu Yadav: दरभंगा जिले के जाले में रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक माई कह रही थी कि एम्स बन जाएगा, इलाज के लिए रुपया कहां से आएगा. मोदी सरकार ने तीन करोड़ से अधिक लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया है. दरभंगा का आइटी पार्क बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा. उन्होंने कि पूरे मिथिल क्षेत्र में संभावनाओं का अंबार लगने वाला है. 

अमित शाह ने कहा कि पुनौराधाम में साढे आठ सौ करोड़ से मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है. इसे रामायण सर्किट से भी जोड़ने वाले हैं. अयोध्या से सीतामढ़ी के बीच 45 सौ करोड़ से एक नया रेल मार्ग बनाएंगे, वंदे भारत ट्रेन शुरू होगा. 250 करोड़ से जाले का बाइपास बन रहा है. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि दरभंगा में मेट्रो भी चलने वाला है. जाले में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र भी नरेन्द्र मोदी बना रहे हैं. एक करोड़ 41 लाख जीविका दीदी के अकाउंट में 10 हजार रुपये डालने का काम हुआ है. लालू की पार्टी ने चुनाव आयोग को रुपया वापस लेने के लिए पत्र लिखा है. हम पांच साल में जीविका दीदी के अकाउंट में दो लाख रुपये डालने का काम करेंगे. बिहार में 10 नए औद्योगिक पार्क बनाएंगे. बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे.

पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी-अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि बिहार ने 15 साल लालू व राबड़ी के जगंल राज को देखा. इसको फिर से वापस लाना चाहते हैं. हमारा काम जंगल राज को रोकना और दरभंगा को विकसित जिला बनाना है. उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने दरभंगा के लिए क्या किया. दरभंगा में एम्स बनाने का काम मोदीजी ने किया. किसी को पटना- दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

