'तेजस्वी मेरे भाई हैं और उनकी बहनें...', बिहार चुनाव के बाद चिराग पासवान का पहला धमाकेदार इंटरव्यू, पढ़िए

Chirag Paswan: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में प्रचंड जीत के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जी न्यूज को पहला इंटरव्यू दिया. जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा के साथ बातचीत में चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें कहीं. राहुल सिन्हा के एक-एक सवाल का जवाब दिया.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 25, 2025, 03:32 PM IST

Trending Photos

चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री
Union Minister Chirag Paswan: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की धमाकेदार जीत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा को पहला इंटरव्यू दिया. चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के दौरान बिहार और बिहारियों को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरजीह दी और नीतीश कुमार जी का अनुभव रहा और उसके अलावा थोड़ा बहुत मेरा भी चुनाव जिताने में योगदान रहा. विपक्ष जिस तरह से बंटा हुआ, बिखरा हुआ दिखा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को हावी रखा, फ्रेंडली फाइट सामने आ गया, ये सब भारत की राजनीति में नहीं चलता. चिराग पासवान ने कहा कि गठबंधन में सभी दलों की अपनी सीमाएं होती हैं. हम कितनी सीटों पर लड़े, यह मायने नहीं रखता. मायने यह रखता है कि हम कितनी सीटें जीतकर विधानसभा में पहुंच रहे हैं. हमने गठबंधन में एक फॉर्मूला दिया कि हर लोकसभा में सीटें मिल जाएं और अधिकांश में मिली भी.

सीएम के तौर पर आपकी तैयारी को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर चिराग पासवान ने कहा, मेरी भी यह प्राथमिकता है. बिहार को विकसित राज्य बनाने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं. इस बार मेरा चुनाव लड़ना संभव नहीं हो पाया. 2030 आते आते मैं खुद को बिहार की राजनीति में केंद्रित दिखना चाहता हूं. बिहार में आपकी पीढ़ी के नेताओं को आप कहां देखते हैं, इस सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा कि हार को स्वीकार करना चाहिए. सीखना चाहिए. अगर आप दोष मढ़ते रहेंगे, ईवीएम, वोट चोरी को दोष देंगे तो आप सही रास्ते पर नहीं जा सकते. आप आत्ममंथन नहीं करते और चुनाव आयोग को दोष देंगे. तेजस्वी यादव के परिवार में जो देखने को मिला, उसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा. लालूजी मेरे पिता समान हैं. तेजस्वी मेरे भाई हैं और उनकी बहनें मेरी बहनें जैसी हैं. मैं चाहता हूं कि वो लोग इससे जल्दी उबर जाएं. परिवार एक रहता है तो आप जहान लड़ लेते हैं. मैंने भी ये लड़ाइयां लड़ी हैं. 

पीके फैक्ट्रर पर चिराग पासवान ने कहा, अब भी वे कितने जोश और तत्परता से राजनीति करते हैं, यह उन पर निर्भर करता है. मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कहता रहा कि  एक नई पार्टी के तौर पर वे सफल नहीं हो सकते. मैं 2020 में ऐसा प्रयोग कर चुका था. चुनाव आते आते मतदाता बाईपोलर हो जाते हैं. वोटर पोलराइज हो जाते हैं और किसी एक गठबंधन के साथ हो जाते हैं. मेरा भी ऐसा अनुभव रहा था. 

पीके सीटें नहीं निकाल पाए और ओवैसी ऐसा करने में सफल रहे, इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा, राजद ने एमवाई करते करते जातीयता और धर्म की राजनीति में उलझा दिया. एनडीए की इतने साल से सरकार है, किसी मुसलमान से भेदभाव नहीं हुआ. मुझे नहीं लगता कि बहुत अधिक समय तक ओवैसी जी के साथ भी मुसलमान रहेंगे. मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूं. कांग्रेस और राजद से मुसलमान दूर होने लगे हैं और अब वे ओवैसी जी के साथ गए हैं. उनका विश्वास हिला है.

बंगाल में बिहारियों के हालात को लेकर चिराग पासवान क्या करने वाले हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गठबंधन की ओर से कहा गया तो मैं प्रचार करने जाउंगा. हमारी पार्टी चुनाव भले न लड़े, लेकिन ​बंगाल और अन्य राज्यों में बिहारियों की आवाज में आवाज मिलाउंगा. उत्तर प्रदेश में मैं अपनी पार्टी का विस्तार देखता हूं.

बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में चिराग पासवान ने कहा, जो भी नेता इस तरह के मुद्दे को हवा देते हैं, वो मुसलमानों का ज्यादा नुकसान करते हैं. ऐसे बयानों के कोई मायने नहीं हैं. नेताओं को यह देखना चाहिए कि मुसलमानों में कितने टीचर हैं और कितने लोग तालीम हासिल कर चुके हैं.

दिल्ली ब्लास्ट में पढ़े लिखे डॉक्टरों के शामिल होने को कैसे देखते हैं, जब व्हाइट कॉलर टेररिज्म आकार लेता है तो यह सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देने की साजिश नजर आती है. दिल्ली में हिडमा जिंदाबाद के नारे को लेकर चिराग बोले, समझ से परे है कि वे लोग किस तरह की आइडियोलॉजी का साथ दे रहे हैं. बिहार में राजद जैसे दलों का बयान देना कि नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे. राहुल जी का इस तरह से प्रोवोक करना. अपनी ताकत हासिल करने के लिए युवा पीढ़ी को बरगलाया जा रहा है. कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने कितनी बार आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था. हम सामथ्र्यवान हो रहे हैं. 

चिराग पासवान ने कहा कि राजनीतिक दलों को धर्म के विषय में पड़ना ही नहीं चाहिए. भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आप कहते हैं कि वह हिंदू धर्म को लेकर आगे बढ़ती है तो आप ये बताइए कि धर्म के आधार पर किस तरह का भेदभाव हमारी सरकार में हुआ. यूसीसी क्यों नहीं लाया जाना चाहिए. जब देश एक है. देश की भावना एक है तो ऐसा होना चाहिए. हां, कुछ टर्म और कंडीशन अलग हो सकते हैं. मेरे पिताजी ने तो 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री पद की मांग की थी. 

आपके चाचा कभी वापस आएंगे... चिराग पासवान ने इस सवाल पर कहा कि कभी कभी आदमी बहुत दूर निकल जाता है और मैं तो काफी दूर निकल चुका हूं. मैं कौन होता हूं किसी को साथ लेने वाला और किसी को दूर करने वाला. जो दूर हुआ है, वो खुद हुआ है. मैंने किसी को दूर नहीं किया है. भविष्य में जब वे कोई फैसला लेते हैं तो मेरे सिर आंखों पर.

रिपोर्ट: राहुल गांधी का दावा- SIR और वोट चोरी से चुनाव हारे, फिर 7 नेताओं पर कार्रवाई क्यों?

