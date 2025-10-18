'एनडीए में मुझको लेकर भ्रम...', चिराग पासवान ने वोटिंग से पहले कही बहुत बड़ी बात

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में मुझको लेकर बहुत ही ज्यादा भ्रम फैलाई जा रहा था, समय पर एनडीए के सभी दलों ने सब कुछ तय कर लिया. मगर, महागठबंधन में पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया, लेकिन सीटों की सूची जारी नहीं हुई. महागठबंधन में सिर फुल्टवुल मचा हुआ है.

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतार चुके हैं. जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं. वह बिहार को क्या संभालेंगे? चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा था और मुख्यमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं. महागठबंधन कंफ्यूज गठबंधन है. उन्हें यह नहीं पता है किस सीट से कौन प्रत्याशी उतरेगा?

चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को सरकार बनाएगी. तेजस्वी सबको रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, पहले सबको टिकट तो दे दीजिए, उसके बाद नौकरी देने की बात कीजिए. उन्होंने कहा कि कैसे बिहार को संभालेगा एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उतरता हैं, तो इस सीट पर राज्य प्रत्याशी उतरता है.

यह भी पढ़ें: 2020 की तरह फंसना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए अमित शाह बोल रहे- मैं कौन होता हूं...

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुनने की बात कहने पर चिराग पासवान ने कहा अमित शाह ने सामान्य प्रक्रिया की बात की है. जो होती है चुनाव के बाद गठबंधन में मुख्यमंत्री चुनने का यही प्रक्रिया होता है. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कोई नई बात नहीं कही है. जो होता है वह बात कहा पांच दल का गठबंधन है, जितने विधायक जीतकर आएंगे स्वयं अपना नेता चुनेंगे.

रिपोर्ट: सुन्दरम

यह भी पढ़ें:'Love करो या Hate, लेकिन नीतीश ही होंगे CM', जदयू नेता ने बढ़ा दी सियासी हलचल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!