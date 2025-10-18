Advertisement
'एनडीए में मुझको लेकर भ्रम...', चिराग पासवान ने वोटिंग से पहले कही बहुत बड़ी बात

Union Minister Chirag Paswan: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान का सार यह है कि उन्होंने एनडीए (NDA) में सीटों के बंटवारे को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों या भ्रम को खारिज किया है. उनका कहना है कि एनडीए के सभी दलों ने समय पर सबकुछ तय कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 18, 2025, 07:10 AM IST

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में मुझको लेकर बहुत ही ज्यादा भ्रम फैलाई जा रहा था, समय पर एनडीए के सभी दलों ने सब कुछ तय कर लिया. मगर, महागठबंधन में पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया, लेकिन सीटों की सूची जारी नहीं हुई. महागठबंधन में सिर फुल्टवुल मचा हुआ है. 
उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे के सामने प्रत्याशी उतार चुके हैं. जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं. वह बिहार को क्या संभालेंगे? चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा था और मुख्यमंत्री चुनावी सभा कर रहे हैं. महागठबंधन कंफ्यूज गठबंधन है. उन्हें यह नहीं पता है किस सीट से कौन प्रत्याशी उतरेगा? 

चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को सरकार बनाएगी. तेजस्वी सबको रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, पहले सबको टिकट तो दे दीजिए, उसके बाद नौकरी देने की बात कीजिए. उन्होंने कहा कि कैसे बिहार को संभालेगा एक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उतरता हैं, तो इस सीट पर राज्य प्रत्याशी उतरता है. 

यह भी पढ़ें: 2020 की तरह फंसना नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए अमित शाह बोल रहे- मैं कौन होता हूं...

केंद्रीय मंत्री अमित शाह की तरफ से नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुनने की बात कहने पर चिराग पासवान ने कहा अमित शाह ने सामान्य प्रक्रिया की बात की है. जो होती है चुनाव के बाद गठबंधन में मुख्यमंत्री चुनने का यही प्रक्रिया होता है. उन्होंने कहा कि अमित शाह ने कोई नई बात नहीं कही है. जो होता है वह बात कहा पांच दल का गठबंधन है, जितने विधायक जीतकर आएंगे स्वयं अपना नेता चुनेंगे.

यह भी पढ़ें:'Love करो या Hate, लेकिन नीतीश ही होंगे CM', जदयू नेता ने बढ़ा दी सियासी हलचल

bihar chunav 2025

