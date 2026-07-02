भरत तिवारी के परिजनों से मिलने जाएंगे चिराग पासवान, बोले- 'निर्दोषों पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं'

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भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर बिहार की सियासत में सनसनी मची हुई है. इस पूरे मामले पर अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है. चिराग पासवान ने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. उन्होंने एनकाउंटर की आड़ में निर्दोषों को निशाना बनाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि 3 जुलाई को मैं भरत तिवारी के परिवार से मिलने जाऊंगा.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जो जानकारी हमें मिली है कि सरेंडर करने के बाद भी भरत तिवारी पर गोली चलाई गई. उन्हें मार दिया गया. यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि मैं इतना जरूर मानता हूं कि जो भी दोषी हो, एक बार जांच पूरी हो जाए, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.
लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनकाउंटर की आड़ में अगर निर्दोषों के ऊपर गोली चलाई जाएगी या कानून का दुरुपयोग किया जाएगा, तो इसे मैं या मेरी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.
चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे कल यानी गुरुवार को खुद भरत तिवारी के गांव जाएंगे. वह भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने ने कहा कि ग्राउंड जीरो से जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा.
उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो जानकारियां हमें अब तक मिली हैं और जो परिजनों से मिलेंगी उसके बाद उन सभी जानकारियों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा. चिराग पासवान ने आगे कहा कि दोषी चाहे कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा