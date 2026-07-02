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भरत तिवारी के परिजनों से मिलने जाएंगे चिराग पासवान, बोले- 'निर्दोषों पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं'

Chirag Paswan on Bharat Tiwari: चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वे कल यानी गुरुवार को खुद भरत तिवारी के गांव जाएंगे. वह भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने ने कहा कि ग्राउंड जीरो से जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 02, 2026, 10:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:58 PM IST
भरत तिवारी के परिजनों से मिलने जाएंगे चिराग पासवान, बोले- 'निर्दोषों पर गोलीबारी बर्दाश्त नहीं'
Image Credit: (Z News) भरत तिवारी के परिजनों से मिलने जाएंगे चिराग पासवानSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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