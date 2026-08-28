'चीन चाहता तो टल सकती थी तबाही', नेपाल बाढ़ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

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बिहार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के नेताओं ने गुरुवार को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ पर दुख और चिंता व्यक्त की. इसके साथ ही उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश पर इसके संभावित प्रभाव की चेतावनी दी. सारण से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने नेपाल में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बादल फटने जैसी प्राकृतिक घटनाओं का सटीक पूर्वानुमान लगाना अभी भी एक चुनौती है.
उन्होंने ऐसी आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिक चर्चा और बेहतर तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया.
बिहार के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने नेपाल से बिहार और उत्तर प्रदेश तक फैली स्थिति को प्राकृतिक आपदा बताया. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जान-माल के कम से कम नुकसान के लिए प्रार्थना करने की अपील की और कहा कि सभी को मिलकर इस संकट का सामना करना होगा.
राष्ट्रीय लोक मंच (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी नेपाल में हुई तबाही पर चिंता व्यक्त की, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और लापता लोगों में भारतीयों के होने की खबरों पर चिंता जताई.
इस बीच केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आपदा के कारणों को लेकर राजनीतिक बयान दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि नेपाल में आई बाढ़ के लिए चीन जिम्मेदार है और तर्क दिया कि अगर वह चाहता तो तिब्बत में पानी को नियंत्रित या रोक सकता था.
मांझी ने सवाल उठाया कि तिब्बत पर चीन का नियंत्रण होने के बावजूद उसने वहां पानी रोकने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए. उन्होंने कहा कि अगर पानी को रोक लिया जाता, तो नेपाल में स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती और बिहार को भी इस तरह के संभावित खतरे का सामना नहीं करना पड़ता.
उन्होंने नेपाल में हुई तबाही (मौतें और घरों व संपत्ति का विनाश शामिल) को स्वीकार किया और कहा कि नेपाल से बहकर आने वाला पानी बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है.
उन्होंने कहा कि बिहार में स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी शुरू में आशंका थी, और उन्होंने राज्य सरकार की तैयारियों पर भरोसा जताया. मांझी ने कहा कि प्रशासन सतर्क है और किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत और बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं.
इनपुट: आईएएनएस