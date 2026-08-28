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'चीन चाहता तो टल सकती थी तबाही', नेपाल बाढ़ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान

नेपाल में आई भयंकर बाढ़ पर बिहार के एनडीए नेताओं ने चिंता जताई है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर नेपाल की इस तबाही पर चीन को दोषी ठहराया है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 05:23 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:23 AM IST
'चीन चाहता तो टल सकती थी तबाही', नेपाल बाढ़ पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान
Image Credit: जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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