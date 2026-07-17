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'माता-पिता ही साक्षात ब्रह्मा-लक्ष्मी, मैं मंदिर-मस्जिद नहीं जाता', पैतृक गांव में प्रतिमा अनावरण पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

Union Minister Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई ब्रम्हा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, पर क्या उन लोगों को कोई नहीं देखा है? लेकिन माता और पिता साक्षात ब्रह्मा-लक्ष्मी हैं, उनको सभी लोगों ने देखा है. इसलिए उनकी पूजा की प्रथमिकता होनी चाहिए.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:03 PM IST
'माता-पिता ही साक्षात ब्रह्मा-लक्ष्मी, मैं मंदिर-मस्जिद नहीं जाता', पैतृक गांव में प्रतिमा अनावरण पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी
Image Credit: (Z News) केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पैतृक गांव में लगाई माता-पिता की प्रतिमाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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