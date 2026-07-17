'माता-पिता ही साक्षात ब्रह्मा-लक्ष्मी, मैं मंदिर-मस्जिद नहीं जाता', पैतृक गांव में प्रतिमा अनावरण पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

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गया के खिजरसराय प्रखंड के महाकार गांव में अपने पैतृक आवास पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने माता -पिता और पूर्वजों की प्रतिमा स्थापित कर अनावरण किया. पूर्वजों की प्रतिमा अनावरण में केंद्रीय मंत्री के परिवार के साथ-साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी शामिल हुए थे. प्रतिमा अनावरण करने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे माता और पिताजी एक मजदूर थे और मजदूरी कर के अनेकों सितम को सह कर के हमको पढ़ाने लिखाने का काम किया था और आज हम आगे बढ़ें हैं और हमारा छोटा भाई पुलिस था और मुझे आगे बढ़ाने में उसकी की अहम भूमिका रही थी. पिताजी के धर्म के चलते ही हमने उस मुकाम को प्राप्त किया, जिस मुकाम का हम कभी कल्पना नहीं करते थे.
उन्होंने कहा कि आज हम भारत सरकार में मंत्री है, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था बिहार सरकार का मुख्यमंत्री रहेंगे. सपनों में भी नहीं सोचा था और यह सब मुकाम मेरे पिताजी के धर्म के कारण मिला है. जीतनराम मांझी ने कहा कि यह सब बातें हो गई, तो हमें लगा की आने वाली पीढ़ी भी अपने माता-पिता के प्रति श्रद्धा रखे. किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ने में माता और पिता की काफी भूमिका होती है.
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई ब्रम्हा को मानता है, कोई विष्णु को मानता है, पर क्या उन लोगों को कोई नहीं देखा है? लेकिन माता और पिता साक्षात ब्रह्मा-लक्ष्मी हैं, उनको सभी लोगों ने देखा है. इसलिए उनकी पूजा की प्रथमिकता होनी चाहिए. इसलिए हम मंदिर मस्जिद नहीं जाते है, उसके बावजूद भी माता-पिताजी के अस्तित्व देने के लिए आज हमने उनकी प्रतिमा का स्थापना किया है और अनावरण किया है.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार