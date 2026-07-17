'माता-पिता ही साक्षात ब्रह्मा-लक्ष्मी, मैं मंदिर-मस्जिद नहीं जाता', पैतृक गांव में प्रतिमा अनावरण पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी

गया के खिजरसराय प्रखंड के महाकार गांव में अपने पैतृक आवास पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने माता -पिता और पूर्वजों की प्रतिमा स्थापित कर अनावरण किया. पूर्वजों की प्रतिमा अनावरण में केंद्रीय मंत्री के परिवार के साथ-साथ जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार भी शामिल हुए थे. प्रतिमा अनावरण करने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे माता और पिताजी एक मजदूर थे और मजदूरी कर के अनेकों सितम को सह कर के हमको पढ़ाने लिखाने का काम किया था और आज हम आगे बढ़ें हैं और हमारा छोटा भाई पुलिस था और मुझे आगे बढ़ाने में उसकी की अहम भूमिका रही थी. पिताजी के धर्म के चलते ही हमने उस मुकाम को प्राप्त किया, जिस मुकाम का हम कभी कल्पना नहीं करते थे.