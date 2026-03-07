Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'पप्पू यादव फैला रहे हैं भ्रम, उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं', केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बडा बयान

Union Minister Nityanand Rai: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पूर्णिया के सांसद के ट्वीट को भ्रामक बताते हुए कहा कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है. मैं फिर से यह बताना चाहता हूं कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:35 PM IST

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (File Photo)
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (File Photo)

Union Minister Nityanand Rai on Pappu Yadav: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोई योजना नहीं है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. 

पूर्णिया के सांसद लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि पप्पू यादव की बाते तथ्य से पूरी तरह परे है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पप्पू यादव के इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. लोगों को गुमराह करने की बात पप्पू यादव को नहीं करना चाहिए.लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दे.

यह भी पढ़ें: क्या बिहार से अलग होगा सीमांचल? कांग्रेस सांसद ने ने किया अलग राज्य की मांग

