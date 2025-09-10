'RJD-कांग्रेस ने बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया', केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में जी मीडिया अबकी बार किसी सरकार? नाम से शो कर रही है. इस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की. इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नित्यानंद राय से पूछा गया कि इस बार फाइट कितनी तगड़ी है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तय है, एनडीए की सरकार बनेगी. कोई फाइट नहीं है. कोई कहीं नहीं है. केवल एनडीए है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम, विकास के लिए भगीरथ प्रयास, 3 करोड़ गरीबों का गरीबी रेखा से बाहर आना, बिहार की उन्नति और तरक्की, यह अभिलाषा केवल और केवल एनडीए पूरा करेगा.

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए बहुत बड़ा बैनर है. पीएम मोदी जी का पूरा प्रभाव बिहारियों के मन में है. नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को जंगलराज से बाहर विकास के रास्ते पर लाए हैं. इसलिए पीएम मोदी जी और नीतीश जी चुनाव में नेतृत्व करेंगे. वहीं, आगे उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार भाजपा चेहरा क्यों नहीं दे पा रही, एनडीए के सभी घटक दल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है. भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं. आपका चेहरा भी तो है?

इस पर नित्यनंदा राय ने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई चेहरा नहीं है. मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं. पीएम मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के सानिध्य में काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वो अवसर खोना नहीं चाहता. आज पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का दायित्व मैं देख रहा हूं. उन्होंने कहा कि 8 केंद्र शासित राज्यों का काम मेरे पास है. देश की आंतरिक सुरक्षा को हम देख रहे हैं. कांग्रेस के जमाने में सीरियल ब्लास्ट होता था, आज मोदी जी के जमाने में किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं है. देश से आतंकवाद समाप्त हो रहा है. मोदीजी 2047 तक भारत को विकसित करने का काम कर रहे हैं.

वहीं, जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से पूछा गया कि बिहार में कितने घुसपैठिये? इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में देश और बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया. घुसपैठियों को आमंत्रण देकर बिहार में बसाने का काम राजद सरकार में भी किया गया. इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर कराना पड़ा है. आंकड़ा मेरे पास नहीं है. अभी एसआईआर नहीं है मेरे पास.

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गरीबों का शौचालय कौन बनाया, मोदी जी ने बनाया. गरीबों को घर कौन दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं. गांव की सड़कें कौन बना रहा है, घर घर बिजली कौन पहुंचा रहा है, आधारभूत ढांचे पर काम कौन रहा है, चांद पर कौन पहुंचाया, आज हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं. गरीब कल्याण का रिकॉर्ड बना है. इस देश को पहले भीखमंगों का देश कहा जाता था, लेकिन जब से पीएम मोदी जी आए, उस समय से देश ने कीर्तिमान स्थापित करना शुरू कर दिया. आज शौर्य से भरा हुआ भारत है. विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा. आज वहीं काम हो रहा है. विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र. एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उसे पूरा कर रहा है.

बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा कि हत्याएं दुखद हैं. पहले हत्या होती थी तो हत्यारों को पुरस्कृत किया जाता था. 1990 से लेकर 2005 तक अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती. आज अपराध करने वाले को पकड़ा जाता है, कार्रवाई की जाती है. जंगलराज के बारे में बताते हैं. हमारे शरीर में कोई दाग आ जाता है, कट जाता है, जल जाता है तो उसका निशान जीवनभर दिखाई देता है. उसी तरह 15 साल के लालू राबड़ी के शासन का जंगलराज ने बिहार को ऐसा दागा है, जिसे बिहार के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे. जिस बिहार में माताएं बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, व्यापारी दुकान तक जाने में डरते थे. आज रात भर लोग आते जाते थे. व्यापार अच्छा खासा हो रहा है. सिर्फ व्यापारी का अपहरण तो होता ही था, इंजीनियर, डॉक्टरों का अभी अपहरण होता था. जंगलराज का वर्णन करने के लिए किसी किताब के हजारों पेज चाहिए. अब जंगलराज वाले कहें कि राक्षसराज आया है तो यह उस जंगलराज के राक्षसी प्रवृत्ति को परिभाषित करते हैं.

जब केंद्रीय मंत्री ने से पूछा गया कि विपक्ष की भविष्यवाणी: क्या चुनाव के बाद भाजपा जेडीयू को निगल जाएंगी. इस पर कहा कि आज जो राजद बोल रहा है तो महागठबंधन ने तो स्वीकार कर ​ही लिया कि एनडीए की सरकार बन रही है. हम लोग तो किसान हैं तो हवा का रुख भांप लेते हैं. मैं किसान का बेटा हूं. मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी. कम से कम 200 सीटें आएंगी. नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं. नेता तो हमारा बूथ अध्यक्ष भी होता है, लेकिन एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं.

