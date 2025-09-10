'RJD-कांग्रेस ने बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया', केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2916185
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'RJD-कांग्रेस ने बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया', केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान

Abki Baar Kiski Sarkar: केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में देश और बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया. घुसपैठियों को आमंत्रण देकर बिहार में बसाने का काम राजद सरकार में भी किया गया. इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर कराना पड़ा है. आंकड़ा मेरे पास नहीं है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Sep 10, 2025, 12:41 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में जी मीडिया अबकी बार किसी सरकार? नाम से शो कर रही है. इस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की. इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नित्यानंद राय से पूछा गया कि इस बार फाइट कितनी तगड़ी है. इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तय है, एनडीए की सरकार बनेगी. कोई फाइट नहीं है. कोई कहीं नहीं है. केवल एनडीए है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम, विकास के लिए भगीरथ प्रयास, 3 करोड़ गरीबों का गरीबी रेखा से बाहर आना, बिहार की उन्नति और तरक्की, यह अभिलाषा केवल और केवल एनडीए पूरा करेगा. 

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए बहुत बड़ा बैनर है. पीएम मोदी जी का पूरा प्रभाव बिहारियों के मन में है. नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को जंगलराज से बाहर विकास के रास्ते पर लाए हैं. इसलिए पीएम मोदी जी और नीतीश जी चुनाव में नेतृत्व करेंगे. वहीं, आगे उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार भाजपा चेहरा क्यों नहीं दे पा रही, एनडीए के सभी घटक दल नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है. भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं. आपका चेहरा भी तो है?

इस पर नित्यनंदा राय ने कहा कि ऐसा नहीं कि कोई चेहरा नहीं है. मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं. पीएम मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के सानिध्य में काम करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, वो अवसर खोना नहीं चाहता. आज पीएम मोदी जी के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का दायित्व मैं देख रहा हूं. उन्होंने कहा कि 8 केंद्र शासित राज्यों का काम मेरे पास है. देश की आंतरिक सुरक्षा को हम देख रहे हैं. कांग्रेस के जमाने में सीरियल ब्लास्ट होता था, आज मोदी जी के जमाने में किसी की ऐसा करने की हिम्मत नहीं है. देश से आतंकवाद समाप्त हो रहा है. मोदीजी 2047 तक भारत को विकसित करने का काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, जब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से पूछा गया कि बिहार में कितने घुसपैठिये? इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जमाने में देश और बिहार को घुसपैठियों का अड्डा बना दिया गया. घुसपैठियों को आमंत्रण देकर बिहार में बसाने का काम राजद सरकार में भी किया गया. इसलिए चुनाव आयोग को एसआईआर कराना पड़ा है. आंकड़ा मेरे पास नहीं है. अभी एसआईआर नहीं है मेरे पास.

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि गरीबों का शौचालय कौन बनाया, मोदी जी ने बनाया. गरीबों को घर कौन दे रहा है, मोदी जी दे रहे हैं. गांव की सड़कें कौन बना रहा है, घर घर बिजली कौन पहुंचा रहा है, आधारभूत ढांचे पर काम कौन रहा है, चांद पर कौन पहुंचाया, आज हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं. गरीब कल्याण का रिकॉर्ड बना है. इस देश को पहले भीखमंगों का देश कहा जाता था, लेकिन जब से पीएम मोदी जी आए, उस समय से देश ने कीर्तिमान स्थापित करना शुरू कर दिया. आज शौर्य से भरा हुआ भारत है. विवेकानंद जी की भविष्यवाणी थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा. आज वहीं काम हो रहा है. विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र. एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उसे पूरा कर रहा है.

बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने कहा कि हत्याएं दुखद हैं. पहले हत्या होती थी तो हत्यारों को पुरस्कृत किया जाता था. 1990 से लेकर 2005 तक अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती. आज अपराध करने वाले को पकड़ा जाता है, कार्रवाई की जाती है. जंगलराज के बारे में बताते हैं. हमारे शरीर में कोई दाग आ जाता है, कट जाता है, जल जाता है तो उसका निशान जीवनभर दिखाई देता है. उसी तरह 15 साल के लालू राबड़ी के शासन का जंगलराज ने बिहार को ऐसा दागा है, जिसे बिहार के लोग कभी भूल नहीं पाएंगे. जिस बिहार में माताएं बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती थीं, व्यापारी दुकान तक जाने में डरते थे. आज रात भर लोग आते जाते थे. व्यापार अच्छा खासा हो रहा है. सिर्फ व्यापारी का अपहरण तो होता ही था, इंजीनियर, डॉक्टरों का अभी अपहरण होता था. जंगलराज का वर्णन करने के लिए किसी किताब के हजारों पेज चाहिए. अब जंगलराज वाले कहें कि राक्षसराज आया है तो यह उस जंगलराज के राक्षसी प्रवृत्ति को परिभाषित करते हैं. 

यह भी पढ़ें: 'PM मोदी बड़े भाई, नीतीश कुमार छोटे भाई', BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान

जब केंद्रीय मंत्री ने से पूछा गया कि विपक्ष की भविष्यवाणी: क्या चुनाव के बाद भाजपा जेडीयू को निगल जाएंगी. इस पर कहा कि आज जो राजद बोल रहा है तो महागठबंधन ने तो स्वीकार कर ​ही लिया कि एनडीए की सरकार बन रही है. हम लोग तो किसान हैं तो हवा का रुख भांप लेते हैं. मैं किसान का बेटा हूं. मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी. कम से कम 200 सीटें आएंगी. नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं. नेता तो हमारा बूथ अध्यक्ष भी होता है, लेकिन एनडीए के नेता नीतीश कुमार जी हैं.

यह भी पढ़ें: Bihar Politics LIVE Update: एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उसे पूरा कर रहा है, कार्यक्रम में बोले नित्यानंद राय

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politics

Trending news

Bihar politics
उपराष्ट्रपति चुनाव में दी गई राष्ट्रहित को प्राथमिकता : दिलीप जायसवाल
Bihar politics
'PM मोदी बड़े भाई, नीतीश कुमार छोटे भाई', BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान
Bagaha crime news
चर्चित टीपू पाण्डेय हत्याकांड में गुड्डू गुप्ता को उम्र कैद, 1 लाख रुपये जुर्माना
patna news
लड़की ने रात में खाया मनपसंद खाना और भोर में पंखे से झूल गई, जानें पूरा मामला
Bhojpuri news
'आपके साथ खड़ी हूं...', पवन सिंह की पत्नी के बदल गए सुर! कुछ दिन पहले बोली थीं ये बात
abki baar kiski sarkar
Bihar Politics LIVE Update: एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उसे पूरा कर रहा है, कार्यक्रम में बोले नित्यानंद राय
ranchi crime news
बड़ी साजिश को अंजाम देने में जुटा था अशहर दानिश, तबारक लॉज को बना रखा था अपना ठिकाना
Bhagalpur News
'हम बालिग हैं और घर से भागे हैं', जब अस्पताल में पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा, तो खुला सच
PM Modi Abused
PM मोदी को गाली देने वाले को कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार
Ranchi News
रांची के तबारक लॉज से आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस-ATS का ज्वाइंट एक्शन
;