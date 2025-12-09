Bihar Politics: 'अलिखेश जी ज्यादा उधर मत सटिए, नहीं तो तेजस्वी वाला हाल होगा...', लोकसभा में ललन सिंह ने सपा को दे दी बड़ी सलाह

Lalan Singh Lok Sabha Full Speech: संसद के शीतकालीन सत्र के सातवें दिन लोकसभा के अंदर चुनाव सुधार पर चर्चा हो रही है. इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने की. इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष को जमकर सुनाया. ललन सिंह ने कहा कि मनीष तिवारी जी वरिष्ठ वकील हैं. उन्होंने जब चर्चा शुरू की तो लगा कि सकारात्मक सुझाव आएंगे, लेकिन जब उनका भाषण सुना तो मुझे आश्चर्य हुआ कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता होते हुए जिन सवालों को उन्होंने उठाया, उसका इस सदन से कोई लेना देना है. उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया और संवैधानिक संस्थाओं पर हम यहां चर्चा नहीं कर सकते. हमको आश्चर्य हुआ इस बात पर. एक पढ़ा लिखा आदमी, जिसको संविधान के बारे में पता है, वो भी इस तरह की चर्चा कर रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग को हम प्रभावित नहीं करते हैं. नरेंद्र मोदी की सरकार किसी संवैधानिक संस्थाओं के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं करती. गिल साहब देश में बड़ा उदाहरण हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त से रिटायर हुए और मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बन गए थे. मोदी सरकार को लेकर ऐसा कोई उदाहरण नहीं है. जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे जज को भी कांग्रेस राज्यसभा में लेकर आई थी. ये काम आपका है. अलिखेश यादव जी, ज्यादा उधर मत सटिए. नहीं तो बिहार में जिस तरह तेजस्वी यादव का हाल हुआ है, वैसा ही आपका हो जाएगा. मनीष जी विद्वान हैं और ऐसी बात कर रहे हैं. जहां तक एसआईआर की बात है,उस पर चर्चा करना हमारा हक नहीं है. यह चुनाव आयोग का काम है. संविधान ने उनको यह दायित्व दिया है. एक नागरिक की हैसियत से हमको जो अनुभव है, किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है. शत प्रतिशत सही है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2003 में एसआईआर हुआ था और 2025 में अब कराया जा रहा है. 11 विकल्पों के साथ देश के नागरिकों को प्रमाणपत्र पेश करना है. इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है. हमने भी अपना फॉर्म जमा किया था. जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, ​तब बिहार के 2 जिलों में 3 महीने में 5 लाख लोगों ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था. एसआईआर पर तो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो चुका. वहां तो मनीष जी ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया, लेकिन यहां आप बहस कर रहे हैं. आप ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं. उनको यह भी बताना चाहिए कि डॉ. मनमोहन सिंह 10 साल तक सरकार चला चुके हैं. उनके समय कौन सा ईवीएम था और अब कौन सा ईवीएम काम कर रहा है. लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको जनता नहीं चुन रही है तो ईवीएम गलत है. सीधी बात यह है कि आप बूथ नहीं लूट पा रहे हैं. आप पश्चिम बंगाल जीत जाते हैं तो ईवीएम सही, कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, तेलंगाना जीत हाते हैं तो ईवीएम सही है. महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है. आपका यही दोहरा चरित्र देश के लोग पहचानते हैं और भरोसा नहीं करते हैं.

ललन सिंह ने कहा कि मनीष तिवारी जी ने तो संविधान की धारा 326 पढ़ा ही होगा. इसमें लिखा हुआ है कि जो देश का नागरिक होगा, वहीं मतदाता होगा. संविधान के प्रावधानों के विपरीत आपकी मनमानी चले, यही आप चाहते हैं. किसी तरह सत्ता पाने के लिए आप पूरा अभियान चला रहे हैं, लेकिन जनता सजग है. विपक्ष के सभी नेताओं का भाषण चुनाव सुधार की बजाय चुनाव की जो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है, उसको कैसे तहस नहस किया जाए, इसका जुगाड़ ला रहे हैं. ईवीएम में जब आप बटन दबाते हैं तो वीवीपैट में पर्ची निकलती है और उसमें वो दिख जाता है कि हमने किसको वोट दिया. चुनाव आयोग ने तो कई बार चुनौती दी कि ईवीएम को टेंपर करके दिखाइए तो कोई जाता ही नहीं. चुनाव आयोग एफिडेविट मांगता है तो आप पतली गली से निकल जाते हैं.

जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी जी विपक्ष को टिप्स देने के लिए तैयार हैं, तो आप लोगों को टिप्स लेना चाहिए. नेता विरोधी दल एसआईआर पर बिहार में पदयात्रा कर रहे थे. इस दौरान दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी मां को भद्दी भद्दी गालियां दी गईं. किसी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया और न ही आलोचना की. उसको विधानसभा चुनाव में आपने टिकट भी दे दिया था और अंतिम समय में टिकट बदल दिया था. गोगोई जी, आपका जो कारनामा है, 27 से 19 पर और इस पर 6 पर पहुंच गए. अगर ऐसा ही रहा तो फिर 0 पर पहुंच जाइएगा.

तेजस्वी का नाम लिए बिना ललन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि एक नेता ने अपने शपथ ग्रहण की तारीख तक घोषित कर दिया था. उनका हाल देखिए कि 75 से 25 पर आ गए. इस देश की जनता का भरोसा आप पर नहीं है. चुनाव सुधार पर चर्चा के बहाने आप चुनाव आयोग पर हमला करने की सोच रहे हैं. जहां जहां राहुल गांधी जी ने पदयात्रा की, वहां एक भी सीट नहीं मिली. पूरा का पूरा जिला साफ हो गया. चुनाव प्रणाली को सकारात्मक दिशा में आगे ले चलिए. पहले संविधान की किताब लेकर आते थे, लेकिन आजकल बिना किताब के आ रहे हैं. हमलोग तो संविधान की धज्जी उड़ाने को झेल चुके हैं. सहयोगी दलों को चेता रहे हैं कि जितना दिन कांग्रेस के साथ रहिएगा, भुगतिएगा. हमारी चुनाव प्रणाली विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और किसी भी सुधार की जरूरत नहीं है. विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करना चाहता है.