Ranchi News: मोदी के मंत्री ने बढ़ाया झारखंड का सियासी तापमान, कह दी ऐसी बात कि भड़क उठी JMM और कांग्रेस

Ramdas Athawale Statement: केंद्रीय मंत्री अठावले ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एनडीए में आने की सलाह दी है. इससे कांग्रेस पार्टी भड़क गई और जेएमएम ने भी ऐतराज जताया. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि इनकी नीति और नीयत गंदी है. इन लोगों ने झारखंड को बर्बाद किया है. वहीं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पूछा कि क्या हमको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं?
Ramdas Athawale Offer Hemant Soren: मोदी सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी आफ इंडिया (अठावले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले के एक बयान से झारखंड की सियासत में उबाल आ गया है. दरअसल, केंद्रीय मंत्री अठावले ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को एनडीए में आने का निमंत्रण दिया है. केंद्रीय मंत्री अठावले ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर सच में राज्य की जनता और आदिवासी समाज की भलाई चाहते हैं तो कांग्रेस का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आ जाएंगे, फिर राज्य को पैसों की कमी नहीं होगी. उन्होने आगे कहा कि हमारी सभी राज्यों को समान रूप से देखती है, लेकिन जनजातीय बहुल राज्य होने के कारण उन्हें झारखंड से विशेष लगाव है. इसलिए वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह सलाह दे रहे हैं.
वहीं केंद्रीय मंत्री अठावले के इस बयान से कांग्रेस भड़क गई और जेएमएम ने भी ऐतराज जताया. झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पलटवार करते हुए कहा कि आठवले बोलने वाले होते कौन हैं? इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे हो गई? यहां आकर फुट डालो और राज करो की बात करते हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि इनकी नीति और नीयत गंदी है. इन लोगों ने झारखंड को बर्बाद किया है. झारखंडी लोग लालची हैं क्या, जो लालच दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां बीजेपी की दाल नहीं गलेगी और आने वाले 25 साल बीजेपी भूल जाए.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आठवले साहब देश के वित्त मंत्री नहीं, ये मंत्री लोग पिछलग्गू हो गए हैं. उन्होंने कहा कि दो लोग ही देश चला रहे हैं पीएम और गृहमंत्री. बाकी किसी का दूर दूर तक अता पता नहीं. आठवले आटा वाले हैं मुंबई से आते हैं. वो बोलने वाले कौन होते हैं. जब कांग्रेस में थे, तब कांग्रेस का गुणगान गाते थे. आज बीजेपी के साथ हैं तो हमें नसीहत ना दें.
वहीं इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पलटवार करते हुए पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कहा कि रामदास अठावले पॉलीटिकल सर्कस के जोकर हैं. उन्होंने कहा कि क्या संवैधानिक दर्जा प्राप्त केंद्रीय मंत्री, हमें धमकी दे रहे हैं. केंद्रीय मंत्री को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है. यह कहते हैं कि हमारे साथ नहीं आओगे तो पैसा नहीं मिलेगा. क्या हमको ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं? छात्रवृत्ति का पैसा रोककर रखे हुए हैं और धमकी दे रहे हैं. ये बहुत गलत है. झामुमो नेता धीरज दुबे ने कहा कि आठवले जी ने साबित कर दिया कि देश में गैर बीजेपी की सरकार है तो केंद्र सरकार उसको स्पोर्ट नहीं करेगी. झारखंड के रॉयल्टी का पैसा, केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है.