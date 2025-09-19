भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत, इस बीमारी से हैं पीड़ित

Ramnath Thakur: भागलपुर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत अचानक बिगड़ गयी है. भागलपुर के सर्किट हाउस में उनका इलाज चल रहा है. गुरुवार की देर शाम भागलपुर पहुंचने के बाद उन्हें तेज वायरल फीवर के लक्षण महसूस हुए, जिसके बाद तुरंत उन्हें सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल में जांच के लिए लाया गया. इलाज के बाद सर्किट हाउस में रेस्ट कराया जा रहा है.

दरअसल, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉ. आनंद सिन्हा ने बताया कि मंत्री जी को वायरल फीवर के साथ टाइफाइड होने की भी पुष्टि हुई है. डॉ. सिन्हा ने यह भी बताया कि रामनाथ ठाकुर पहले से ही ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं.

डॉ. आनंद सिन्हा ने कहा कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर की हालत फिलहाल स्थिर और पूरी तरह से नियंत्रण में हैं. उन्हें स्लाइन चढ़ाया गया है और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं.

वहीं, मंत्री के बीमारी की खबर सुनते ही बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, जदयू नेत्री कहकशां परवीन और बीजेपी जिलाध्यक्ष संतोष साह समेत कई प्रमुख नेता उनसे मिलने पहुंचे. सभी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है.

बता दें कि 20 सितबंर को भागलपुर के लाजपत पार्क में होने वाले एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए रामनाथ ठाकुर पहुंचे हैं.

रिपोर्ट: अश्वनी कुमार

