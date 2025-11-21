अब तक ईवीएम और वोट चोरी का लग रहा था आरोप, अब RJD ने पोस्टल बैलेट के जरिए ECI पर साधा निशाना

Bihar politics: बिहार की राजनीति में चुनावी आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता शम्भू शरण पटेल ने आरजेडी के उठाए गए उन सवालों पर प्रतिक्रिया दी है, जिनमें पार्टी ने तीन ऐसी विधानसभा सीटों का हवाला दिया है जहां हार का कारण कथित तौर पर पोस्टल बैलेट वोटों को रिजेक्ट किया जाना बताया गया है. शम्भू शरण पटेल ने कहा कि विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है. उन्होंने दोहराया कि आरजेडी को दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने गठबंधन की कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए.

राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता शम्भू शरण पटेल ने तंज करते हुए कहा कि बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन महगठबंधन 254 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में था, ऐसे में जनता ने उन्हें सबक सिखाया.परिवारवाद के सवाल पर उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी में परिवार के लोग ही बॉटम से टॉप तक सभी महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हों, वह अगर किसी और पर परिवारवाद का आरोप लगाए तो यह न्यायसंगत नहीं लगता है.

वहीं इस पूरे विवाद पर बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप कोई नई बात नहीं है. चुनाव आयोग और अन्य संस्थाएं पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती हैं, और यदि किसी आरोप में दम है तो उसे प्रमाण सहित प्रस्तुत किया जाए. बिना सबूत के लगाए गए आरोपों की राजनीति का कोई महत्व नहीं है.

महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें केवल 35 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई. यह परिणाम स्पष्ट संकेत देता है कि जनता ने किसे पसंद किया और किसे खारिज किया. राजद नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद अभी तक न तो मीडिया से बात की है और न ही अपनी हार स्वीकार की है. हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई दी.

इनपुट: सुंदरम कुमार