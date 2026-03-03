विरासत का बोझ और संघर्ष की तपिश; जानें नितिन और शिवेश के राज्यसभा तक पहुंचने की अनकही कहानी

पटना/नई दिल्ली: राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में बिहार से 2 नामों का ऐलान किया गया है: पहला नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का है तो दूसरा शिवेश कुमार का. वैसे तो नितिन नवीन का नाम पहले से तय बताया जा रहा था, लेकिन शिवेश कुमार के बारे में शायद बहुत कम लोगों को अंदाजा था. भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर चूक गए हैं और उनकी उच्च सदन पहुंचने की इच्छा इस सूची के जारी होने के साथ ही दफन हो गई है. नितिन नबीन और शिवेश कुमार दोनों अपने अपने पिता की अधूरी विरासत को शिखर तक ले जाने की कहानी कहते हैं. नितिन नबीन ने जहां पटना की गलियों से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सफर तय किया, वहीं शिवेश कुमार ने हार के बावजूद संगठन में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी.

नितिन नवीन: पिता की अर्थी से संसद के गलियारे तक

नितिन नबीन राजनीति में उल्लास के साथ नहीं, बल्कि गमों के गुबार के साथ आए थे. साल 2006 में नितिन नबीन के पिता और पटना के कद्दावर नेता नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा का निधन हुआ था. पिता की पिता की विरासत और समर्थकों के दबाव के चलते वे चुनावी राजनीति में उतरे और पटना पश्चिम से उपचुनाव जीता. उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ही नितिन नवीन के सबसे बड़े गुरु थे. उन्हें 'संगठन का शिल्पकार' कहा जाता था. नितिन नबीन आज कहते हैं, मैं अपने पिता के 'लो-प्रोफाइल' रहने और हर कार्यकर्ता को परिवार समझने के संस्कार को जीने की कोशिश करता हूं. रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी जैसे नेताओं ने उनके संगठनात्मक कौशल को और निखारने में बड़ी भूमिका अदा की थी.

शिवेश कुमार: बल्लेबाजी से लेकर उच्च सदन तक

एक खिलाड़ी के जुझारूपन और एक पूर्व नौकरशाह पिता के अनुशासन की कहानी को शिवेश कुमार की कहानी कह सकते हैं. शिवेश कुमार राजनीति में आने से पहले राज्य स्तर के क्रिकेटर रह चुके हैं. खेल के मैदान ने उन्हें हार के बाद उठना और टीम वर्क सिखाया, जो बाद में संगठन में काम आया.

वाजपेयी सरकार में उनके पिता मुन्नी लाल (IAS से नेता बने) केंद्रीय मंत्री रहे थे. शिवेश ने अपने पिता से राजनीति की मर्यादा और दलित समाज के उत्थान का संकल्प सीखा था. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम से उन्हें हार मिली थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी.

आरएसएस के स्वयंसेवक रहे शिवेश कुमार के व्यक्तित्व को बचपन से ही वैचारिक मजबूती मिली. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा ही उनका सबसे बड़ा मेंटर रही है.

