Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2986460
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही छठी मईया को', यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भड़के

Keshav Prasad Maurya: राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान छठ पूजा को लेकर बयान दिया था. अब उनके बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या कोई वोट पाने के लिए छठ मैया का अपमान करेगा, क्या माताएं निर्जला उपवास करती हैं, क्या वे सहन करेंगी?

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:54 PM IST

Trending Photos

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य

Keshav Prasad Maurya on Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर छठी मां को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही 'छठी मईया' को. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि अपनी माता के सिवा राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही 'छठी मईया' को. अब ऐसी शख्सियत से भगवान देश बचाए.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

'RJD पर छठी मैया का अपमान करने का आरोप'
बीते दिनों आस्था के महापर्व छठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर छठी मैया का अपमान करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा कि आप बताएं क्या कोई वोट पाने के लिए छठ मैया का अपमान करेगा, क्या माताएं निर्जला उपवास करती हैं, क्या वे सहन करेंगी? उन्होंने आगे कहा था कि बेशर्मी से बोल रहे हैं, उनके लिए छठ पूजा नौटंकी है, ड्रामा है. ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं? जो माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, गंगाजी में खड़ी होती हैं, वो तो उनकी नजर में ड्रामा करती हैं. क्या बिहार की माताएं-बहनें छठ मैया का अपमान बर्दाश्त करेंगी? यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो छठी मैया में श्रद्धा रखता है. मैं जानता हूं इस अपमान को सैकड़ों साल तक बिहार नहीं भूलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को एक चुनावी रैली की थी और दिल्ली में यमुना के किनारे छठ पूजा के आयोजन का हवाला देते हुए कहा था कि एक तरफ यमुना नदी में गंदा पानी था और बगल में साफ पानी का तालाब बनाया गया था ताकि प्रधानमंत्री उसमें नहाकर 'ड्रामा' कर सकें, जबकि उन्हें छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Deputy CM keshav prasad mauryaRahul Gandhi

Trending news

Deputy CM keshav prasad maurya
राहुल गांधी न तो भारत माता को मानते हैं और न ही छठी मईया को: केशव प्रसाद मौर्य
bihar chunav 2025
रवि किशन का राहुल गांधी पर तंज कहा महागठबंधन को न जलेबी रास आती न मछली
Bihar News
Fire on Train: सारण में ट्रेन के एसी कोच में लगी, दिल्ली से दरभंगा आ रही थी ट्रेन
bihar chunav 2025
BJP नीतीश कुमार के साथ कर चुकी है खेल, उनको जरूरत नहीं: मीसा भारती
Ghatshila
Ghatshila: अपने बेटे को जिताने में चंपई सोरेन ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर
bihar chunav 2025
'हमें सस्ता डेटा नहीं, बेटा बिहार में चाहिए', प्रशांत किशोर ने NDA पर साधा निशाना
Maner news
RJD उम्मीदवार भाई वीरेंद्र की प्रचार गाड़ी जब्त, परमिशन से ज्यादा लगे थे लाउडस्पीकर
hajipur accident news
Hajipur: तेज रफ्तार कार ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, MP के 3 लोगों की मौत
Patna Mithapur flyover
Patna: मीठापुर फ्लाईओवर बंद, लोगों को करना पड़ रहा 500 मीटर की बजाय 2 KM का सफर
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: पीएम मोदी का 'मिशन बिहार', सहरसा में 'हुंकार'