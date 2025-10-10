बिहार के चुनावी सियासत में हुई यूपी के नेताओं की एंट्री, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा- राजद का जंगलराज नहीं चाहिए

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. नोटिफिकेशन जारी होने के साथ शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया की भी शुरु हो गई. वहीं, चुनावी माहौल को गरमाने के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से भी सियासी हलचल तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार चुनाव के सह-प्रभारी के रूप में लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान भी शुक्रवार को चुनावी दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं.

बिहार चुनाव के सह-प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता पार्टी (राजद) पर बड़ा हमला बोला. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'बिहार को राजद का जंगलराज नहीं चाहिए, जब माफिया और अपराधी सरताज थे.'

उत्तर प्रदेश के कारागार (जेल) मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. बिहार के लोगों को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर भरोसा है और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास का काम किया है, लोग उससे खुश हैं और फिर से बिहार में एनडीए सरकार लाने के लिए उत्सुक हैं.

उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के 'हर घर नौकरी' वाले वादे पर भी पलटवार किया. दारा सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की पहले भी सरकार रही है. प्रदेश की जनता को उनके वादे पर जरा भी भरोसा नहीं है.

उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए में सब कुछ बिल्कुल ठीक है. सारे लोग मिल-जुलकर एनडीए की सरकार बनाने में जुट गए हैं.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो गई, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करेंगे. इस चरण के लिए मतदान 6 नवंबर को होना है और मतदान वाले जिलों में गोपालगंज, सीवान, पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा और दरभंगा भी शामिल हैं.

इनपुट: आईएएनएस

