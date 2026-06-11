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अक्टूबर का वादा जून में फुस्स! बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा की 6 और विधान परिषद की 1 सीट किया था ऑफर

Bihar Politics: सवाल यह नहीं है कि बीजेपी अपने सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा को कैसे एडजस्ट करेगी, सवाल इस बात का है कि अगर दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तो मंत्री पद पर कैसे रह पाएंगे.

Written ByRAJNISHEdited By:Sunil MIshra
Published: Jun 11, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:33 PM IST
अक्टूबर का वादा जून में फुस्स! बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा की 6 और विधान परिषद की 1 सीट किया था ऑफर
Image Credit: उपेंद्र कुशवाहा, रालोमो अध्यक्ष (File Photo)

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