/अक्टूबर का वादा जून में फुस्स! बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा की 6 और विधान परिषद की 1 सीट किया था ऑफर

बिहार में विधान परिषद के लिए एक सीट पर उपचुनाव और नौ सीट पर चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया से लेकर सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई हैं. नौ सीट एनडीए के खाते में तो एक सीट राजद को गया है. हालांकि, सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया. वे अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. ऐसे में उनके मंत्री पद पर भी संशय पैदा हो गया है.