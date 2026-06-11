/अक्टूबर का वादा जून में फुस्स! बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को विधानसभा की 6 और विधान परिषद की 1 सीट किया था ऑफर

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राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव में एनडीए की ओर से जगह नहीं मिली. अब 15 अक्टूबर, 2025 को उस समय के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का लिखा पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें विधानसभा की 6 सीट और विधान परिषद की एक सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दिए जाने की बात लिखी है. इस पत्र को लेकर अब बिहार की राजनीति गरमा गई है.
बिहार में विधान परिषद के लिए एक सीट पर उपचुनाव और नौ सीट पर चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया से लेकर सभी औपचारिकता पूरी कर ली गई हैं. नौ सीट एनडीए के खाते में तो एक सीट राजद को गया है. हालांकि, सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया. वे अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं. ऐसे में उनके मंत्री पद पर भी संशय पैदा हो गया है.
मंत्री पद पर बने रहने के लिए जरूरी है कि 6 माह के भीतर वे किसी सदन के सदस्य बन जाएं. उनको उम्मीदवार नहीं बनाने के बाद अब एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा को विधान परिषद की एक सीट देने की बात कही गई थी. उस पत्र में तब के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का हस्ताक्षर भी है और वे इस बात को स्वीकार भी रहे हैं.
बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पद से हट गए थे और उनकी जगह संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. इनका कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद राजनैतिक परिदृश्य बदला और उसके बाद क्या बातें हुईं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है.
दूसरी ओर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता नितिन भारती का कहना है कि एक सीट एमएलसी का देने की बात हुई थी, यह पत्र से भी जाहिर है. उन्होंने कहा कि पत्र को वायरल करके गठबंधन में असहज स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है. भारती ने कहा कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है और उसके अच्छे नतीजे आ सकते हैं.
इस मसले पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की झूठ बोलने और ठगने का इतिहास है. नीतीश जी को भी इन्होंने ठगा है और अब उपेंद्र कुशवाहा की बारी है.
आरजेडी नेता और मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के अपने मिशन पर काम कर रही है. उसी का परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा को इस बात का संकेत दे दिया गया है.
अब बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा की आगे की रणनीति क्या होगी, यह उन्हीं को तय करना है. दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर लटक रहे संवैधानिक संकट से रालोमो कैसे निपटेगी या एनडीए कैसे कोई रास्ता निकलेगी या दीपक प्रकाश मंत्रिमंडल में कैसे बने रहेंगे या बाहर होंगे, यह बड़ा सवाल बना हुआ है.