RLM में बगावत की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का दांव: आलोक सिंह के बहाने सवर्णों पर नजर; शाहाबाद में पैठ मजबूत करने की कवायद

RLM News: RLM में टूट को रोकने और संगठन में नई जान फूंकने ​के लिए उपेंद्र कुशवाहा की यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. टीम का ऐलान करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव और मदन चौधरी को संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. 

Last Updated: Jan 30, 2026, 06:40 PM IST

RLM में बगावत की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा का दांव

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नाराज विधायकों और पदाधिकारियों के बारे में चल रही अटकलबाजियों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी की बिहार इकाई का पुनर्गठन कर दिया है. दिनारा के विधायक आलोक कुमार सिंह को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. RLM में टूट को रोकने और संगठन में नई जान फूंकने ​के लिए उपेंद्र कुशवाहा की यह कवायद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. टीम का ऐलान करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष, प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, हिमांशु पटेल को प्रधान महासचिव और मदन चौधरी को संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है. विधायकों की नाराजगी के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उन्हें ऐसी खबरों के बारे में सिर्फ मीडिया से पता चलता है. विधायक रामेश्वर महतो की गैरमौजूदगी के बारे में कुशवाहा ने कहा कि यह कोई विधायक दल की बैठक नहीं थी. इसलिए सभी विधायकों की मौजूदगी जरूरी नहीं थी. 

इस मौके पर नए प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने भी असंतोष की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है. पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नई संगठनात्मक संरचना के साथ, RLM बिहार की राजनीति में खुद को मज़बूती से फिर से स्थापित कर पाएगा. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, केंद्र सरकार का 1 तारीख को बजट आने वाला है. 3 फरवरी को बिहार सरकार का बजट आएगा. केंद्रीय बजट से बिहार को काफी उम्मीदें हैं. बिहार की जनता ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है तो बजट से उम्मीदें ज्यादा होंगी ही. 

माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का आलोक सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला न केवल संगठनात्मक है, बल्कि इसका मकसद जाति संतुलन साधना भी है. उपेंद्र कुशवाहा खुद कुशवाहा समुदाय से आते हैं और उनकी राजनीति लव-कुश कुर्मी-कोइरी समीकरण पर केंद्रित रही है, जबकि आलोक सिंह राजपूत समुदाय से हैं. इसलिए, इसे शाहाबाद क्षेत्र में और ऊंची जाति के वोट बैंक के बीच समर्थन को मजबूत करने की एक रणनीतिक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

