Upendra Kushwaha: भाजपा के मना करने पर भी बेटे को बनाया मंत्री, अब उपेंद्र कुशवाहा की नहीं हो पाएगी मोदी कैबिनेट में एंट्री

Upendra Kushwaha News: उपेंद्र कुशवाहा अगले साल अप्रैल में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और इस बार बीजेपी-जेडीयू उन्हें वापस राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है. कहा जा रहा है कि कुशवाहा को अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने की कीमत चुकानी पड़ेगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 22, 2025, 02:04 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)
उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

Upendra Kushwaha Rajya Sabha Seat: रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अपने पुत्रमोह की अब बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और उनका फिर से राज्यसभा जाना अब मुश्किल लग रहा है. इसी के साथ कुशवाहा को मोदी सरकार में जगह भी नहीं मिलेगी. दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा अगले साल अप्रैल में राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और इस बार बीजेपी-जेडीयू उन्हें वापस राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है. कहा जा रहा है कि बीजेपी आलाकमान और सीएम नीतीश दोनों उपेंद्र कुशवाहा से उस वक्त से नाराज चल रहे हैं, जब से उन्होंने बिहार सरकार में अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है. सियासी जानकारों के मुताबिक, सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी दोनों परिवारवाद के खिलाफ रहते हैं, इसके बावजूद कुशवाहा ने अपनी पार्टी के कोटे से अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जबकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे.

अपने बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद उन पर लगे वंशवाोद के आरोपों पर कुशवाहा ने कहा था कि पार्टी की मजबूती के लिए यह फैसला लिया है. उन्होंने कहा था कि उन्होंने कई बार कई लोगों को विधायक और सांसद बनाया, लेकिन जब पार्टी को मजबूत करने की बारी आती थी, तो हर कोई दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाता था. इसीलिए उन्होंने अपने परिवार के सदस्य को मंत्री बनाया ताकि भविष्य में कोई पार्टी न छोड़े. उनकी इस दलील के बाद रालोमो के तमाम दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी. अब बीजेपी-जेडीयू भी कुशवाहा को बड़ा झटका देने की तैयारी कर रही है और राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल असंभव नजर आ रहा है.

ये भी पढ़ें- PM मोदी से मिले CM नीतीश, मंत्री परिषद विस्तार और बजट को लेकर हो सकती है चर्चा

बता दें कि बिहार में अगले साल राज्यसभा की पांच सीटें खाली होने वाली हैं. जिन 5 नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें राजद के प्रेम चंद गुप्ता और एडी सिंह के अलावा जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार चुनाव के वक्त कुशवाहा को एक राज्यसभा सीट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन चुनाव के बाद कुशवाहा ने अपने अब बेटे के लिए विधान परिषद की सीट चुन ली. जिसके चलते उनके कोटे की राज्यसभा सीट इस बार चिराग पासवान के पास जा सकती है. चिराग इस सीट से अपनी मां को राज्यसभा भेज सकते हैं. वहीं बाकी बची चार सीटों को बीजेपी-जेडीयू आपस में बराबर बांट लेगी.

