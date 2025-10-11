Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2956986
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

NDA Seat Sharing: उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'

NDA Seat Sharing: बिहार विधानसभा को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके बाद भी अब तक एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है. इस बीच पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी सामने आई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिससे सियासी हलचल बढ़ गई.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 11, 2025, 10:41 AM IST

Trending Photos

RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (File Photo)
RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (File Photo)

Upendra Kushwaha: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार है. जनसुराज के अलावा किसी भी प्रमुख दल ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है. इस बीच एनडीए खेमे में अंदरूनी खींचतान अब सतह पर आ गई है. घटक दलों को साधने की कोशिशों के बावजूद कई नेताओं की नाराजगी सामने आई है. सबसे बड़ा गतिरोध राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा को लेकर है, जिनकी ज्यादा सीटों की मांग ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर फंसाया पेंच
RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर फंसाया पेंच. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए.

कुशवाहा की ज्यादा सीटों की जिद!
सूत्रों के अनुसार, उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 6 से अधिक सीटों पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है. कुशवाहा मगध क्षेत्र में एक सीट के अलावा खजौली और मधुबनी में से भी एक सीट चाहते हैं. इसके अतिरिक्त उनकी नजर उजियारपुर, महुआ, दिनारा, बाजपट्टी और सासाराम जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर है. माना जा रहा है कि इन सीटों पर अंतिम सहमति के बाद ही बात बन पाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों का टिकट काटा, मंत्री रेणु देवी का नाम भी शामिल!

दिल्ली में एनडीए की बैठक
सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 11 अक्टूबर को दिल्ली में एनडीए (NDA) के सभी घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बिहार एनडीए के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, जहां वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा समेत अन्य घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज नेता उज्ज्वल सिंह गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, किया ऐलान
patna news
मध्यप्रदेश के बाद अब पटना में प्रतिबंधित कप सिरप बरामद, उत्पाद विभाग की बड़ी करवाई
bihar chunav 2025
मंत्री रेणु देवी, रश्मि वर्मा और मिश्रा लाल यादव समेत कई BJP विधायकों का टिकट कटा!
bihar chunav 2025
उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'
Bihar News
करवा चौथ पर पति ने नहीं दिया 500 रुपए तो पत्नी ने खा लिया जहर, हालत नाजुक
patna news
आधार कार्ड अपडेट कराना है तो जीपीओ में रात बिताओ! सुविधा के नाम पर लंबी लाइन
bihar chunav 2025
शिवहर विधायक चेतन आनंद ने अपने विधायक पद से दिया इस्तीफा, आज ज्वाइन कर सकते हैं JDU
Latehar News
मजदूर से मालकिन बनीं लातेहार की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह ने बदली गांव की तकदीर
bihar chunav 2025
प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, जन सुराज नेता उज्ज्वल सिंह गिरफ्तार
bihar chunav 2025
महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से CPM का सब्र का बांध टूटा, कर दिया ये बड़ा ऐलान