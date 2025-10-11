NDA Seat Sharing: उपेंद्र कुशवाहा ने NDA सीट शेयरिंग का फंसाया पेंच, लिखा- 'इंतजार कीजिए...!'

Upendra Kushwaha: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद राजनीतिक गलियारों में सीटों के बंटवारे को लेकर सस्पेंस बरकरार है. जनसुराज के अलावा किसी भी प्रमुख दल ने अब तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, जबकि एनडीए और महागठबंधन दोनों में ही सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है. इस बीच एनडीए खेमे में अंदरूनी खींचतान अब सतह पर आ गई है. घटक दलों को साधने की कोशिशों के बावजूद कई नेताओं की नाराजगी सामने आई है. सबसे बड़ा गतिरोध राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा को लेकर है, जिनकी ज्यादा सीटों की मांग ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर फंसाया पेंच

RLM के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर फंसाया पेंच. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इधर-उधर की खबरों पर मत जाइए. वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है. इंतजार कीजिए...! मीडिया में कैसे खबर चल रही है, मुझको नहीं पता. अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है. आप लोग ऐसे ही सजग रहिए.

कुशवाहा की ज्यादा सीटों की जिद!

सूत्रों के अनुसार, उपेन्द्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 6 से अधिक सीटों पर अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी ने उन्हें 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है. कुशवाहा मगध क्षेत्र में एक सीट के अलावा खजौली और मधुबनी में से भी एक सीट चाहते हैं. इसके अतिरिक्त उनकी नजर उजियारपुर, महुआ, दिनारा, बाजपट्टी और सासाराम जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर है. माना जा रहा है कि इन सीटों पर अंतिम सहमति के बाद ही बात बन पाएगी.

दिल्ली में एनडीए की बैठक

सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए 11 अक्टूबर को दिल्ली में एनडीए (NDA) के सभी घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है. बिहार एनडीए के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, जहां वे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेन्द्र कुशवाहा समेत अन्य घटक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे.

