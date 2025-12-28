Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

उपेंद्र कुशवाहा ने बहू को 'सेट' करने की खबरों को बताया प्लांटेड और फालतू, सोशल मीडिया पर लिखा ये पोस्ट

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें उनकी बहू साक्षी मिश्रा को बिहार राज्य नागरिक परिषद में उपाध्यक्ष बनाने का दावा किया जा रहा था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:59 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा

बिहार की राजनीति में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा के परिवार और उनसे जुड़े परिवारवाद की चर्चा जोरों पर है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपने ताजा सोशल मीडिया पोस्ट के कारण फिर से सुर्खियों में हैं. उन्होंने मीडिया में चल रही कुछ खबरों पर तंज कसा है जिनमें दावा किया गया था कि वे अपने बेटे के बाद अब अपनी बहू को भी सत्ता में सेट करने की जुगत में लगे हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया (X) पर लिखा, "आज एक खबर देखने/पढ़ने को मिली मीडिया में. खबरें प्लांट करवाने और करने वाले को धन्यवाद. मजा आ गया. वाह भाई वाह ! चलिए, किसी बहाने खबर ने सुर्खियां तो बटोरी. ऐसी फ़ालतू खबरें भी मीडिया में चलती/बिकती है. आश्चर्य है..!”

क्या है पूरा विवाद?
दरअसल सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनवाने के बाद अब अपनी बहू साक्षी मिश्रा कुशवाहा के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं. खबरों के मुताबिक, उपेंद्र कुशवाहा ने साक्षी को बिहार राज्य नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाने का औपचारिक प्रस्ताव भाजपा को भेजा है. यह पद हाल ही में माधव आनंद के विधायक बनने के बाद खाली हुआ है. चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पत्नी स्नेहलता विधायक हैं, बेटा मंत्री बन चुका है और अब बहू की दावेदारी से पूरा परिवार सत्ता में बन जाएगी.

बिहार राज्य नागरिक परिषद पद की अहमियत क्या है?
बिहार राज्य नागरिक परिषद एक महत्वपूर्ण निकाय है जिसके संरक्षक स्वयं राज्यपाल और अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं. इसमें दो उपाध्यक्षों के पद होते हैं, जिनमें से एक पद खाली है. इस परिषद का काम राज्य की विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचना और नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है. इसी खाली कुर्सी के लिए साक्षी मिश्रा का नाम चर्चा में आने से पार्टी के भीतर असंतोष गहरा गया है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं.

परिवारवाद के साए में घिरी पार्टी
कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े मंत्री बनाए जाने के बाद से ही आरएलएम के चार में से तीन विधायक ने बगावती तेवर अपना लिया है. विधायकों का आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा केवल अपने परिवार को प्रमोट कर रहे हैं. अब बहू को पद दिलाने की खबरों ने इस आग में घी डालने का काम किया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह 'एडजस्टमेंट' होता है, तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में बड़ी टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

