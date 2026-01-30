विधायकों की नाराजगी की खबरों के बीच उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक कुमार को बनाया RLM का बिहार प्रदेश अध्यक्ष

Updendra Kushwaha RLM: RLM में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हुआ है. राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कई नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है. दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह RLM के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं. वही, प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवंशी को प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. हिमांशु पटेल प्रधान महासचिव. निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है.

'पार्टी के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू'

इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद लिए गए निर्णय के अनुसार, पार्टी की बिहार इकाई को भंग कर दिया गया था, जिसे अब फिर से गठित किया जा रहा है. उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया कि पार्टी के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके तहत प्रदेश अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर मनोनयन किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही अब पार्टी के संगठन विस्तार की कमान संभालेंगे.

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए जल्द ही विशेष सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा. यह अभियान केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के दायरे को बढ़ाने पर काम किया जाएगा. पार्टी में नाराजगी की खबरों पर उन्होंने कहा कि ऐसी बातें मीडिया से सामने आ रही है. पार्टी के भीतर किसी प्रकार की कोई असहमति नहीं है. बता दें कि इस प्रेस वार्ता से माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आएंगे.