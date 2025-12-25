Advertisement
Bihar Politics: कुशवाहा ना राज्यसभा जाएंगे ना बेटा मंत्री रह पाएगा! RLM में बड़ी टूट के संकेत, BJP के संपर्क में 3 विधायक

Upendra Kushwaha 3 MLAs Contact With BJP: परिवारवाद के आरोप झेल रहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सबकुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है. उनकी पार्टी के तीन विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में कुशवाहा के बेटे का मंत्रीपद छीना जा सकता है और कुशवाहा की राज्यसभा सीट भी जा सकती है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 25, 2025, 03:15 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)
Upendra Kushwaha News: रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को अपने पुत्रमोह की अब बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है. उन्हें अब राज्यसभा की सीट भी नहीं मिलने वाली और ना ही बेटे का मंत्री पद सलामत नजर आ रहा है. दरअसल, कुशवाहा ने अपने बेटे का करियर सेट करने के लिए PM मोदी और CM नीतीश की परिवारवाद के खिलाफ वाली विचारधारा से भी टक्कर ले लिया है और जबरन दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनवा दिया. अब यही बात उनके सियासी जीवन को संकट में डाल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी अबकी बार उन्हें राज्यसभा नहीं भेजने वाली है. इतना ही नहीं कुशवाहा की पार्टी रालोमो पर भी बीजेपी की नजर है. कुशवाहा के तीन विधायक अब बीजेपी के संपर्क में है.

दरअसल, कुशवाहा ने अपने विधायकों के लिए बुधवार (24 दिसंबर) की शाम को अपने पटना वाले आवास पर लिट्टी पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन उनकी पार्टी के तीन विधायक इस दावत में शामिल होने की बजाय दिल्ली में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मेलजोल बढ़ाते नजर आए. सूत्रों के मुताबिक, कुशवाहा की पार्टी रालोमो के तीन विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह इस पार्टी में शामिल नहीं हुए. गुरुवार की सुबह विधायक माधव आनंद ने अपने फेसबुक अकाउंट से नितिन नबीन के साथ तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में रालोमो विधायक रामेश्वर महतो और आलोक सिंह भी नजर आए.

ये भी पढ़ें- निशांत की एंट्री और CM नीतीश की विदाई, खरमास के बाद बिहार में बड़े बदलाव की अटकलें!

रालोमो विधायक माधव आनंद ने इन तस्वीरों को शेयर करके लिखा कि आज भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी से उनके पदभार ग्रहण के उपरांत औपचारिक एवं शिष्टाचार भेंट कर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी. इस अवसर पर बाजपट्टी विधानसभा के माननीय विधायक रामेश्वर महतो जी, दिनारा विधानसभा से माननीय विधायक आलोक सिंह जी भी उपस्थित रहे. हम सभी ने उनके नए दायित्व के सफल एवं प्रभावी निर्वहन हेतु शुभेच्छाएं व्यक्त कीं. बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में रालोमो के चार विधायक जीते हैं. इनमें से एक कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता भी शामिल हैं. अब स्नेहलता को छोड़कर बाकी तीनों विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि खरमास के बाद होने वाले कैबिनेट विस्तार में कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद जाना तय है.

RLMUpendra KushwahaBihar politics

