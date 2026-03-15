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राज्यसभा चुनाव 2026: उपेंद्र कुशवाहा नहीं, शिवेश राम हैं NDA के 5वें कैंडिडेट, एडी सिंह से होगा मुकाबला

Rajya Sabha Chunav 2026: पांचों सीटें जीतने के लिए एनडीए ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया है. अपने विधायकों को एकजुट रखने और दूसरे दलों के विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में बैठकों का दौर जारी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:02 AM IST

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बिहार राज्यसभा चुनाव 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए सोमवार (16 मार्च) को मतदान होना है. एनडीए ने आपस में समन्वय बिठाते हुए जेडीयू से नीतीश कुमार और रामनाथ ठाकुर को उतारा है. वहीं बीजेपी से नितिन नवीन और शिवेश राम मैदान में हैं. इसके अलावा रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को फिर से राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है. दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से राजद ने अमरेंद्र धारी सिंह को उतारा है. विधानसभा में संख्याबल के अनुसार एनडीए के चार प्रत्याशियों को खुला मैदान मिल रहा है, जबकि पांचवीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है. अभी तक माना जा रहा था कि एनडीए की ओर से पांचवें उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं, लेकिन अब बड़ी जानकारी मिल रही है. सूत्रों के मुताबिक, एनडीए के पांचवें उम्मीदवार शिवेश राम हैं और उनका मुकाबला महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह से होना है.

पांचों सीटें जीतने के लिए एनडीए ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया है. अपने विधायकों को एकजुट रखने और दूसरे दलों के विधायकों को अपने पक्ष में लाने के लिए एनडीए खेमे में बैठकों का दौर जारी है. शनिवार (14 मार्च) को उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर एनडीए विधायकों की अहम बैठक हुई. इस बैठक में यह तय किया गया है कि कौन सा विधायक किस उम्मीदवार को वोट करेगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने के लिए उन्हें चौथे कैंडिडेट के रूप में उतारने का फैसला लिया गया है.

ये भी पढ़ें- बिहार राज्यसभा चुनाव: NDA और महागठबंधन ने सेट किया वोटों का गणित, पढ़िए 5 बड़ी खबरें

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एक सीट जीतने के लिए जरूरी वोट

बता दें कि बिहार में एक राज्यसभा सीट के लिए 41 वोटों की आवश्यकता होती है. बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं, जिनमें से एनडीए के पास 202 विधायक हैं. यानी एनडीए चार सीटें आसानी से जीत सकता है. इसके बाद भी एनडीए के पास 38 वोट बच जाते हैं और 5वीं सीट की जीत के लिए उन्हें केवल 3 और वोटों की जरूरत होगी. वहीं महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं, जबकि AIMIM के पास 5 और बसपा के पास 1 विधायक है. यदि ये सभी एकजुट रहे और आरजेडी के उम्मीदवार अमरेन्द्र धारी सिंह को वोट दें, तो आरजेडी का उम्मीदवार जीत सकता है.

दोनों गठबंधनों ने किया जीत का दावा

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पांचों सीटें जीतने का दावा किया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जो बहुमत दिया है वो बिहार की जनता जान रही है और हमने 5 उम्मीदवार उतरे हैं तो सोच समझकर उतरे हैं पूरी तरह NDA एकजूट है और सारे 5 के 5 सीट हम जीतेंगे. वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सेकुलर को जो मानने वाले लोग हैं, वो हमारी पार्टी, हमारे उम्मीदवार, हमारे महागठबंधन, हमारे इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और हमें जितना आंकड़ा चाहिए था, वो तो पूरा हो चुका है. हो सकता है कि हमारी संख्या 45 से 50 हो जाए. हम चुनाव जीत रहे हैं, पांचवीं सीट हमारी है और इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है.

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