Bihar Politics: पीएम मोदी-सीएम नीतीश की जमकर तारीफ, लेकिन लालू और तेजस्वी पर खूब बरसे उपेंद्र कुशवाहा
Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में परिसीमन सुधार और संवैधानिक अधिकारों पर महारैली की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की. तो वहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 05, 2025, 08:33 PM IST

Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद उपेद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी ने शुक्रवार को पटना के मिलर हाईस्कूल में संवैधानिक अधिकार, परिसीमन सुधार’ महारैली का आयोजन किया. रैली को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, वो ही हमारे सम्मान की रक्षा करते हैं. मुझे अपने सम्मान की रक्षा की चिंता नहीं है. काराकाट लोकसभा में जितनी चिंता यहां के लोगों की नहीं, उससे ज्यादा बाहर के लोगों को थी.

यह भी पढ़ें: बीड़ी से बिहार की तुलना पर भड़की सियासत, NDA ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला

कुशवाहा ने कहा कि मैंने हमेशा मुद्दों की राजनीति की है. 50 साल से बिहार के साथ अन्याय हो रहा है. इस रैली का संबंध चुनाव से नहीं है. परिसीमन सुधार की बात आगे भी जारी रहेगी. 5 सितंबर के दिन का चुनाव सोच समझकर किया. आज का दिन जब भी याद करते हैं तो मुझे ताकत मिलती है

उपेंद्र कुशवाहा ने पटना का नाम पाटलिपुत्र करने की मांग उठाई. उन्होंने कहा, मुंबई और चेन्नई नाम हो सकता है तो पाटलिपुत्र क्यों नहीं? बिहार की सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे. केंद्र की सरकार इस पर आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा पद की नहीं, परिवर्तन की बात करते हैं.

उन्होंने कहा, सत्ता में रहें या ना रहें, मुद्दों की बात हमेशा उठाते रहेंगे. हमने शिक्षा को लेकर जो सवाल उठाए थे, वो आज बिहार सरकार मान रही है. नौजवानों की समस्या का हल कैसे निकले, यह चिंता का विषय है. मुख्यमंत्री के सहयोग से युवाओं की मदद मिल रही है. हमारी पार्टी सत्ता में शामिल होगी तो युवाओं के लिए काम करेंगे. आने वाले दिनों में मुझे आपका सहयोग चाहिए.

कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से बहुत उम्मीद है और वह हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं. जा​तीय गणना की बात कर प्रधानमंत्री ने बड़ा उदाहरण पेश किया है. लोगों को लगता था कि जातीय जनगणना देश में कभी नहीं कराई जाएगी. प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फैसला करके सभी को जवाब दे दिया है. इसलिए विश्वास है कि वे परिसीमन भी करवाएंगे. 

उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के बीच कई सवाल हैं. एनडीए सरकार को और मजबूत करने की जरूरत है. सीएम नीतीश कुमार ने लोगों के लिए जितना काम किया है, वो सराहनीय है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बननी चाहिए. लोकसभा से ज्यादा बेहतर रिजल्ट इस बार विधानसभा की आनी चाहिए. 

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा में NDA को जिन सीटों पर हार हुई, वो दूसरों की मजबूती से नहीं, अपने लोगों के भितरघात से हुई थी. कुछ लोग अपने ही खिलाफ गोल करने में लगे थे. विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों से बचना होगा. कुछ लोग कहते कि मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं. किसी दौड़ में नहीं बस एनडीए को मजबूती से चुनाव जिताना काम है.

उन्होंने कहा, जगदेव बाबू के बाद कौन उत्तराधिकारी हो, यह तय नहीं हुआ. अगर सामान्य मौत होती तो वो अपना उत्तराधिकारी चुन लिए होते. वो रहते तो मुझे पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. समय रहते उत्तराधिकारी तय नहीं हुआ, तो पिछड़ों को दिक्कत होगी.

तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, गंगा किनारे डांस करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता. अगर ऐसा होता तो देश का सबसे बड़ा डांसर भारत का प्रधानमंत्री बन जाता. सार्वजनिक जीवन में अपनी छवि बनाकर रखनी चाहिए.

पीएम मोदी-सीएम नीतीश की जमकर तारीफ, वहीं लालू और तेजस्वी पर खूब बरसे उपेंद्र कुशवाहा
