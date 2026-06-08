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पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी सीट नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मीडिया को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है और कोई दूसरा सवाल पूछा जाना चाहिए. भाजपा की उस कथित वायरल चिट्ठी पर, जिसमें विधान परिषद चुनाव के लिए सीट बंटवारे का जिक्र किया गया था, कुशवाहा ने कहा कि यदि वह चिट्ठी भाजपा की तरफ से जारी की गई है तो उसका जवाब भाजपा ही दे सकती है.
'यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है'
वहीं, दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जब दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली थी तब भी वह सदन के सदस्य नहीं थे और अभी उन्हें मंत्री बने केवल एक महीना ही हुआ है. साथ ही, दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक और DMK के उसमें शामिल नहीं होने के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जहां सभी दल केवल अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं.
बता दें कि बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री के तौर पर दोबारा नियुक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं और संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए मिली छह महीने की छूट केवल एक बार के लिए होती है. दीपक प्रकाश को 20 नवंबर 2025 को पहली बार मंत्री बनाया गया था.
सामाजिक कार्यकर्ता कहा कहना है कि CM बदलने के बाद 7 मई 2026 को उन्हें फिर से मंत्री नियुक्त किया गया. पहली नियुक्ति की तारीख 20 नवंबर 2025 से गिने जाने पर मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधायक या विधान परिषद सदस्य बनने की छह महीने की अवधि 20 मई 2026 को समाप्त हो गई थी. ऐसे में दोबारा नियुक्ति करके उन्हें अतिरिक्त समय देने की कोशिश की गई है.