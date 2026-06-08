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'दूसरा सवाल पूछिए... बीजेपी जवाब दे सकती है', बेटे को MLC सीट नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान

राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना होने से पहले मीडिया से बात की. इस दौरान उन्होंने बेटे दीपक प्रकाश को MLC सीट नहीं मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मीडिया को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:31 PM IST
'दूसरा सवाल पूछिए... बीजेपी जवाब दे सकती है', बेटे को MLC सीट नहीं मिलने पर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान
Image Credit: राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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