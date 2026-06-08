'यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है'

वहीं, दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री पद से हटाने का कोई सवाल ही नहीं है. उन्होंने कहा कि जब दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली थी तब भी वह सदन के सदस्य नहीं थे और अभी उन्हें मंत्री बने केवल एक महीना ही हुआ है. साथ ही, दिल्ली में आयोजित INDIA गठबंधन की बैठक और DMK के उसमें शामिल नहीं होने के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि यह स्वार्थी लोगों का गठबंधन है, जहां सभी दल केवल अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं.