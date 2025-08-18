'वोटर अधिकार यात्रा' के जरिए मुद्दा तलाशने निकले हैं राहुल गांधी : उपेंद्र कुशवाहा

Voter Adhikar Yatra: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' पर तंज कसते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा तलाशने के लिए बिहार में यह यात्रा निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' का बिहार की जनता से कुछ भी लेना-देना नहीं है. विपक्ष और राहुल गांधी के पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है. चुनाव नजदीक है, इसीलिए मुद्दा तलाशने के लिए घूमने के लिए निकले हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने 'वोट चोरी' के मुद्दे पर कहा कि अगर राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है तो वे बिहार के किसी भी गांव से 100 लोगों को सामने लाकर दिखाते, जिनका नाम वोटर लिस्ट से वंचित कर दिया गया हो. मीडिया के सामने लोगों को लेकर आते, बेवजह की बातों को उठाकर बस भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बेवजह हंगामा कर रहे हैं. वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर किया. आयोग ने ड्राफ्ट भी जारी किया. अगर किसी को आपत्ति है तो वह एक माह के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है. लेकिन, फिर भी विपक्ष को इस मामले में सिर्फ राजनीति ही करनी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो 'वोटर अधिकार यात्रा' के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं, उसमें सफल नहीं होंगे. राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं, उन्हें हलफनामा देना चाहिए.

महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, यह एक बेहद ही निर्णायक चयन है और हम इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं. वह इस पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति हैं. हम उनके पक्ष में अपना वोट देंगे.

इनपुट: आईएएनएस

