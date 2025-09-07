Bihar Politics: 'एनडीए में सम्मान की कमी नहीं, विपक्ष अपनी चिंता करे', बोले उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Politics: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी. सीट बंटवारे, एनडीए के अंदर चल रही चर्चाओं, विपक्षी दलों की बयानबाजी और राष्ट्र प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ जैसे संवेदनशील विषयों पर उन्होंने विस्तार से बात की.

यह भी पढ़ें: Bihar: अशोक चिह्न हटाने पर गरमाई सियासत, ललन सिंह और विजय सिन्हा ने जताया विरोध

सीट बंटवारे को लेकर कुशवाहा का बयान

एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर उठ रही अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि, 'चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सीट बंटवारे पर बातचीत तय समय पर हो जाएगी.' उन्होंने यह भी साफ किया कि उम्मीदों के आधार पर कोई चर्चा नहीं होती, जो भी निर्णय लेना होगा, वह गठबंधन के मंच पर सभी घटक दलों की बैठकों में लिया जाएगा. बाहर की बयानबाजियों का कोई महत्व नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

मांझी और चिराग विवाद पर टिप्पणी

चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रहे मौखिक विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि, 'यह दोनों नेताओं का आपसी मामला है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है.' कुशवाहा ने इसे तूल न देने की सलाह दी और कहा कि अंतिम फैसला एनडीए की साझा बैठक में ही होगा.

अशोक स्तंभ विवाद को बताया दुर्भाग्यपूर्ण

जम्मू-कश्मीर में हजरतबल दरगाह परिसर में अशोक स्तंभ को हटाए जाने की घटना पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कुशवाहा ने इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक' बताया और मांग की कि 'सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.'

विपक्ष पर तीखा हमला

विपक्षी दलों द्वारा एनडीए में ‘मान-सम्मान’ न मिलने के आरोपों पर कुशवाहा ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि, 'उन्हें एनडीए की नहीं, अपनी चिंता करनी चाहिए.' उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह 'बिना मतलब की बातों को तूल देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करता है.'

राष्ट्रगान विवाद पर विपक्ष को घेरा

तेजस्वी यादव द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाए जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 'इस तरह के मुद्दे केवल राजनीतिक लाभ के लिए उठाए जाते हैं. जनता इन बातों से गुमराह नहीं होगी.'

कुल मिलाकर, उपेंद्र कुशवाहा ने न केवल एनडीए के भीतर चल रही चर्चाओं को संतुलित दृष्टिकोण से देखा, बल्कि विपक्ष की राजनीति पर भी करारा हमला किया. उनका बयान यह स्पष्ट करता है कि वे गठबंधन की नीति और कार्यप्रणाली में पूरा विश्वास रखते हैं और बेबुनियाद विवादों से ध्यान भटकाने की रणनीति को खारिज करते हैं.

इनपुट- सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!