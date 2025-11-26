Minister Deepak Prakash: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री बनते ही बीमार पड़े, जानें क्या हुई बीमारी और कहां चल रहा इलाज?

Minister Deepak Prakash Fell Typhoid: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने अपना कार्यभार संभाल लिया है. इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर सामने आई थीं. अपना कामकाज संभालने के कुछ ही दिनों बाद मंत्री दीपक प्रकाश 'सिक लीव' (बीमारी के लिए अवकाश) पर चले गए हैं. दरअसल, मंत्री बनते ही दीपक प्रकाश बीमार हो गए हैं और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है. यह जानकारी मंत्री दीपक प्रकाश ने खुद अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट करके दी है. मंत्री दीपक प्रकाश ने एक्स पर अपनी तस्वीर को पोस्ट करके लिखा कि पिछले एक हफ्ते से टाइफाइड से पीड़ित हूं. डॉक्टर ने दवा के साथ बेड रेस्ट की सलाह दी है.

उन्होंने आगे लिखा कि नई जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि शरीर को उचित आराम नहीं दे पा रहा हूं. इस कारण से कमजोरी बढ़ गई है और बीमारी से सही रिकवरी नहीं हो पा रही है. अगले दो तीन दिनों तक सरकारी कामकाज पूरा करता रहूंगा, परन्तु शुभचिंतकों से मिलना और फोन पर बात करना थोड़ा कम रहेगा. बता दें कि पंचायती राजमंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार (22 नवंबर) को ही अपना कार्यभार संभाला था और उस वक्त कहा था कि उनका फोकस पंचायती राज को मजबूत करने पर होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा था कि जिला परिषद की संपत्ति चिह्नित की जाएगी और उनको विकसित किया जाएगा. वहीं जब पत्रकारों ने उनके मंत्री बनने को लेकर सवाल किए थे तो उन्होंने नाराज होते हुए कहा था कि मेरा समय बर्बाद न करें. प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने जो भरोसा दिखाया है, उस पर खरा उतरना है. मेरा हर मिनट जनता के विकास के लिए है. उनके इस बयान पर विरोधियों ने उन्हें काफी ट्रोल किया था. ऐसे में दीपक प्रकाश की बीमारी और राजनीतिक गर्माहट दोनों ने उन्हें एक बार फिर से चर्चा में ला दिया है.

ये भी पढ़ें- चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका, राबड़ी को छोड़ना होगा आवास