'एनडीए की जीत के लिए एड़ी-चोटी एक कर दें', कार्यकर्ताओं से बोले उपेंद्र कुशवाहा

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की 'नाराजगी' अब दूर हो गई है. इसके संकेत उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दिए हैं. गुरुवार को उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एनडीए की जीत के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाने की अपील की. राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं.

'बिहार है तैयार, एनडीए सरकार'

उन्होंने गुरुवार को एक्स पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रीय लोक मोर्चा के समस्त साथियों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य के सभी 243 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की शत-प्रतिशत जीत सुनिश्चित करने के लिए जी-जान से लग जाएं. एड़ी-चोटी एक कर दें. बिहार है तैयार, एनडीए सरकार.' उल्लेखनीय है कि सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी जताई थी. उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट भी किया था. उन्होंने कहा था, ''मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं. आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या आवंटित नहीं हो पाई. कई घरों में आज खाना नहीं बना होगा. लेकिन, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जो दिखती नहीं हैं.'

NDA में किसे मिली कितनी सीटें?

इसके बाद वे बुधवार को केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ दिल्ली गए और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की. माना जा रहा है कि इसके बाद उनकी नाराजगी दूर हो गई. रविवार (12 अक्टूबर) को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया था. इस बंटवारे के तहत भाजपा और जेडीयू के खाते में 101-101 सीटें दी गईं. इसके अलावा, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 29, जीतनराम मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को छह-छह सीटें दी गई हैं. बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरण में वोट डाले जाएंगे. पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. वहीं, 14 नवंबर को मतगणना होगी.

