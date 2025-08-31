Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज, कहा- जीरो से शुरू होकर जीरो पर खत्म होगी
उपेंद्र कुशवाहा ने वोटर अधिकार यात्रा पर तीखा हमला बोला और इसे असफल बताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई यह यात्रा नतीजों के बिना खत्म होगी. तेजस्वी यादव के खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए इसे राजनीतिक विडंबना बताया.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Aug 31, 2025, 04:42 PM IST

उपेंद्र कुशवाहा
उपेंद्र कुशवाहा

पटना: राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि यह यात्रा शुरू से ही प्रभावहीन रही और इसका समापन भी बिना किसी उपलब्धि के होगा. कुशवाहा ने इस यात्रा को जीरो से शुरू होकर जीरो पर खत्म होने वाली करार दिया.

1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है. इसके लिए एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा. इस जनसभा में इंडिया ब्लॉक के कई शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है. विपक्षी गठबंधन इसे बड़ी राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की तरह पेश करना चाहता है.

यात्रा के दौरान आरा में आयोजित सभा में राजद नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था. इस पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इससे बड़ी विडंबना कुछ और नहीं हो सकती कि तेजस्वी यादव खुद को ही सीएम फेस बता रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिस गठबंधन में वे शामिल हैं, उसमें कई राजनीतिक दल मौजूद हैं. जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो वे ठोस जवाब देने के बजाय नजरें चुराने लगते हैं.

उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरह कन्फ्यूज़्ड है और बिहार की जनता को कंफ्यूज करने में सफल नहीं हो पाएगा. उन्होंने कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और ऐसे गठबंधन से किसी को फायदा नहीं मिलने वाला है. उनका मानना है कि विपक्षी दल केवल हंगामा कर रहे हैं और यह मानकर चल रहे हैं कि उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा, जबकि बिहार की जनता समझदार है और किसी के झांसे में नहीं आने वाली है.

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुशवाहा ने कहा कि उन्हें दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करने के बजाय उत्तर प्रदेश की समस्याओं और अपने संगठन पर ध्यान दें.

उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कहा कि बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा कर रही है और आने वाले समय में राज्य में एक बार फिर बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी. उन्होंने विपक्षी गठबंधन को जनता को गुमराह करने का प्रयास करार दिया और कहा कि यह कोशिश सफल नहीं होने वाली है.

इनपुट- आईएएनएस

;