उपेंद्र कुशवाहा के साथ ये कौन सा खेल खेल रही बीजेपी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से ​फिर मिले RLM के दो विधायक

पता नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी कौन सा खेल खेल रही है, यह बिहार के अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों को भी समझ में नहीं आ रहा है. सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक उपेंद्र कुशवाहा के भोज में नहीं आते, उनकी बैठक में शामिल नहीं हो पाते, लेकिन भाजपा नेताओं के भोज में उनकी मौजूदगी अवश्यंभावी होती है. पिछली बाद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में लिट्टी चोखा की पार्टी दी थी, जिसमें उन्हीं की पार्टी के 3 विधायक मौजूद नहीं थे. उसके बाद से राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट की खबरें आने लगीं. उसके बाद कई ऐसे मौके आए, जिसमें रालोमो के तीनों विधायकों को बैठक करते देखा गया, लेकिन उस बैठक में न तो उपेंद्र कुशवाहा होते थे और न ही उनके बेटे दीपक प्रकाश. अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के दही चूड़ा भोज में एक बार फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 2 विधायकों की मौजूदगी दर्ज की गई.

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को नितिन नबीन के दही चूड़ा भोज में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के दो विधायक रामेश्वर महतो और आलोक कुमार सिंह ने अपनी आमद दर्ज कराई. इन दोनों विधायकों की नितिन नबीन से मुलाकात भी हुई, जिसके मायने तलाशे जा रहे हैं. खरमास खत्म हो चुका है. मकर संक्रांति के भोज के मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के दोनों विधायकों ने नितिन नवीन से मुलाकात की है.

इससे पहले, पटना में जब उपेंद्र कुशवाहा की लिट्टी पार्टी हुई थी, तब उनकी पार्टी के तीनों विधायकों माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक कुमार उस समय नितिन नबीन से मिलने दिल्ली चले गए थे. उसके बाद से कयास लग रहे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट सकती है.

बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश सरकार में अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवा दिया था. वो भी तब, जब दीपक प्रकाश न तो विधायक थे और न ही एमएलसी. अब भाजपा कोटे से उन्हें एमएलसी बनाना होगा. अगर दीपक प्रकाश एमएलसी न बने तो उन्हें 6 महीने बाद मंत्री पद छोड़ना होगा. बताया जा रहा है कि दीपक प्रकाश को मंत्री बनाने से भारतीय जनता पार्टी आलाकमान में नाराजगी है.

माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम से भाजपा की वंशवादी राजनीति के खिलाफ आगे रखने की कवायद कमजोर हुई है. हालांकि कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिना भाजपा से पूछे या बताए मंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई होगी. हो सकता है कि भाजपा फेस सेविंग करने के लिए अब उनकी पार्टी से खेल खेल रही है.