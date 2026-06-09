/Upendra Kushwaha: बेटे को नहीं मिला MLC टिकट तो नाराज होकर दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा! 13 जून को होगा बड़ा ऐलान

Upendra Kushwaha News: बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा काफी सुर्खियों में हैं. बीजेपी ने उनके बेटे दीपक प्रकाश को MLC चुनाव में टिकट नहीं दिया, अब दीपक प्रकाश का मंत्री बने रहना भी मुश्किल हो गया है. इससे कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी आलाकमान की ओर से कुशवाहा को एक एमएलसी सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन बिहार भाजपा ने ऐसा नहीं किया. कुशवाहा अब दिल्ली में हैं और बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले कुशवाहा से जब पत्रकारों ने एमएलसी चुनाव पर सवाल किया तो उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि यह सवाल बीजेपी से किए जाने चाहिए.