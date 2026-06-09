/Upendra Kushwaha: बेटे को नहीं मिला MLC टिकट तो नाराज होकर दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा! 13 जून को होगा बड़ा ऐलान

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Upendra Kushwaha News: बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा काफी सुर्खियों में हैं. बीजेपी ने उनके बेटे दीपक प्रकाश को MLC चुनाव में टिकट नहीं दिया, अब दीपक प्रकाश का मंत्री बने रहना भी मुश्किल हो गया है. इससे कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बीजेपी आलाकमान की ओर से कुशवाहा को एक एमएलसी सीट देने का वादा किया गया था, लेकिन बिहार भाजपा ने ऐसा नहीं किया. कुशवाहा अब दिल्ली में हैं और बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं. दिल्ली रवाना होने से पहले कुशवाहा से जब पत्रकारों ने एमएलसी चुनाव पर सवाल किया तो उन्होंने दो टूक में जवाब देते हुए कहा कि यह सवाल बीजेपी से किए जाने चाहिए.
नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में कुशवाहा आगामी 13 तारीख को बड़ा ऐलान करने वाले हैं. दरअसल, 13 जून को दिल्ली में रालोमो का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है. इस महाधिवेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाना है. सियासी जानकारों के मुताबिक, उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से रालोमो का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा सकता है. इस महाधिवेशन में इसकी औपचारिक घोषणा होनी है. चर्चा तो यह भी है कि बीजेपी ने कुशवाहा को विलय का प्रस्ताव दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया.
कुशवाहा ने भी इशारों-इशारों में इस बात का जिक्र किया था. दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा था कि एक पद के लिए पार्टी को कुर्बान नहीं किया जा सकता है. कुशवाहा ने कहा था कि कई महीने पहले यह खबर चली कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय होने वाला है. कुछ मीडिया चैनलों में यह खबर चली और तारीख की भी घोषित कर दी गई थी. ऐसा कहा जा रहा था कि सब कुछ तय हो चुका है और महज औपचारिकता बाकी है. मगर ऐसा कुछ भी नहीं था. उन्होंने कहा कि आप 100 प्रतिशत इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व किसी एक पद को लेकर खत्म नहीं होगा. दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती है.