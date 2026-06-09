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Upendra Kushwaha: बेटे को नहीं मिला MLC टिकट तो नाराज होकर दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा! 13 जून को होगा बड़ा ऐलान

Bihar Politics: बीजेपी की ओर से बेटे दीपक प्रकाश को MLC चुनाव में टिकट नहीं देने से नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली पहुंच चुके हैं. यहां वह आगामी 13 जून को बड़ा ऐलान करने वाले हैं. इसको लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 09, 2026, 07:10 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:10 AM IST
Upendra Kushwaha: बेटे को नहीं मिला MLC टिकट तो नाराज होकर दिल्ली पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा! 13 जून को होगा बड़ा ऐलान
Image Credit: उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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