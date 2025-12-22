Upendra Kushwaha: उपेंद्र कुशवाहा ने BJP को मुश्किल में डाला था, अब पवन सिंह के सहारे रालोमो चीफ को चिढ़ाएगी भाजपा!

Upendra Kushwaha Vs Pawan Singh: बिहार कोटे से राज्यसभा की पांच सीटें अगले साल खाली होने वाली हैं. उच्च सदन में बिहार के जिन नेताओं का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उनमें रालोमो अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, कुशवाहा को अब राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा. वहीं उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रहे पवन सिंह को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है. सियासी जानकारों का कहना है कि कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनवाकर बीजेपी की नीति के खिलाफ काम किया था. उनके इस काम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सहमत नहीं थे, लेकिन कुशवाहा नहीं माने. इसी कारण से कुशवाहा को चिढ़ाने के लिए बीजेपी अब पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है.

बता दें कि लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के कारण उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट सीट से हार का सामना करना पड़ा था. इनके दुख को कम करने के लिए बीजेपी ने अपने कोटे की सीट से उन्हें उच्च सदन भेजा था. इस दौरान कुशवाहा को जेडीयू का भी पूरा समर्थन मिला था. उनका कार्यकाल सिर्फ दो साल का था, जोकि अप्रैल 2026 में पूरा हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार NDA में हुई सीट शेयरिंग में बीजेपी की ओर से रालोमो को 6 लोकसभा सीटों के साथ-साथ एक राज्यसभा सीट का भी वादा किया गया था. हालांकि, बिहार चुनाव के बाद कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वह भी उस परिस्थिति में जब वह किसी भी सदन का हिस्सा नहीं थे. लिहाजा अब रालोमो को विधान परिषद की एक सीट मिलेगी.

बता दें कि अप्रैल 2026 में राजद के प्रेम चंद गुप्ता और एडी सिंह के अलावा जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर समेत रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने वाला है. बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन एक भी सीट जीतने की हैसियत में नहीं है. लिहाजा, राजद की सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी, जबकि जेडीयू को उसकी सिटिंग वापस मिलेंगी. रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट इस बार चिराग पासवान को मिल सकती है और इस सीट से चिराग अपनी मां को उच्च सदन भेज सकते हैं. वहीं बिहार भाजपा की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है. जबकि जेडीयू कोटे से सीएम नीतीश किसे मौका देते हैं, यह देखने वाली बात होगी.