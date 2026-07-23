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लाठीचार्ज और NEET मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, धक्का-मुक्की होने तक की नौबत आई

लाठीचार्ज और NEET मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला. इतना हंगामा हुआ कि धक्का-मुक्की होने तक की नौबत आ गई. इसके बाद कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

Written ByRAJNISHEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 23, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:17 PM IST
लाठीचार्ज और NEET मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, धक्का-मुक्की होने तक की नौबत आई
Image Credit: बिहार विधानसभा

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