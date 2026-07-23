/लाठीचार्ज और NEET मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, धक्का-मुक्की होने तक की नौबत आई

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बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले, विपक्ष ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और धर्मेंद्र प्रसाद के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए. वहीं, सत्ताधारी पार्टी ने पीएम मोदी के ट्वीट के जरिए दिए गए आश्वासनों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष ने उन्हें यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें बीजेपी पर भरोसा नहीं है और सरकार बहुत देर से जागी है.
अराजक तत्वों ने की गलत हरकतें
सत्तापक्ष का कहना है कि विपक्ष के सदस्यों और अराजक तत्वों ने छात्रों के समूह में घुसकर गलत हरकतें कीं. हालांकि, पीएम मोदी ने छात्रों के हितों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए ट्वीट किया है, जबकि विपक्ष लगातार अफरातफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष ने सदन परिसर के अंदर और बाद में सदन के पोर्टिको में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सत्ताधारी पार्टी के रुख और पीएम मोदी के भरोसे पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD के भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें BJP की बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे लगातार झूठ बोलते हैं.
सौ से अधिक बार पेपर लीक!
विपक्ष का दावा है कि पिछले दस सालों में सौ से अधिक बार पेपर लीक हुए हैं, फिर भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है. वहीं, सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और छात्रों से संयम बरतने की अपील करती है. इसी बीच, सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाथापाई और धक्का-मुक्की की नौबत आ गई, जिसके कारण कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा.
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