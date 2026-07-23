/लाठीचार्ज और NEET मुद्दे पर बिहार विधानसभा में भारी हंगामा, धक्का-मुक्की होने तक की नौबत आई

अराजक तत्वों ने की गलत हरकतें

सत्तापक्ष का कहना है कि विपक्ष के सदस्यों और अराजक तत्वों ने छात्रों के समूह में घुसकर गलत हरकतें कीं. हालांकि, पीएम मोदी ने छात्रों के हितों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए ट्वीट किया है, जबकि विपक्ष लगातार अफरातफरी का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. विपक्ष ने सदन परिसर के अंदर और बाद में सदन के पोर्टिको में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. सत्ताधारी पार्टी के रुख और पीएम मोदी के भरोसे पर प्रतिक्रिया देते हुए RJD के भाई वीरेंद्र ने कहा कि उन्हें BJP की बातों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वे लगातार झूठ बोलते हैं.