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राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर घमासान: आरजेडी बोली- 'यह अपमानित करने वाली घृणित राजनीति'

राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर घमासान शुरू हो गया है. RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यह ओछी राजनीति है, घृणित राजनीति है. उन्होंने कहा कि कर लीजिए अपमानित, इससे मिलना नहीं कुछ है. थोड़ी देर के लिए आपके कलेजे में ठंडक हो सकती है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 29, 2026, 08:53 PM IST

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राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर घमासान
राबड़ी देवी को बंगला खाली करने के नोटिस पर घमासान

Bihar Politics: बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस जारी किया है. 10 सर्कुलर रोड मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित किया गया है. वहीं, इसे लेकर अब बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है. RJD के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि 10 सर्कुलर रोड जो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम से आवंटित था और लगभग आवंटन के 20 साल से ज्यादा हो गए हैं. लेकिन उस भवन को अब किसी अन्य के नाम से आवंटित  किया गया है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं. सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई? जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में खुद नेता प्रतिपक्ष हैं और दो-दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं, तो बदलने की क्या जरूरत आन पड़ी है? बिहार का हर व्यक्ति यह सवाल कर सकता है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जो राबड़ी देवी जी को 10 सर्कुलर रोड से बेदखल करने की जरूरत पड़ गई.

​उन्होंने कहा कि सत्ताधारी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता है. यह संकेत देने के लिए कि हम तुम्हें बेदखल कर देंगे, हम तुम्हें अलग-थलग कर देंगे. सरकार हमारी है, जो चाहे कानून को रौंदें या जैसे चलाएं हम चल सकते हैं. हालांकि, यह बात सत्य है कि इन दिनों जो इंसाफ है, वो निर्णय में बदल गया है. आजकल इंसाफ नहीं होता है, निर्णय दिए जाते हैं और निर्णय और इंसाफ में काफी अंतर होता है. आज लोग निर्णय के अधीन हो गए हैं, इंसाफ के लिए तरसते हैं, इंसाफ मिलता नहीं है. शक्ति यादव ने कहा कि ​राबड़ी देवी को अपमानित करने के लिए, राजद को अपमानित करने के लिए, सरकार का इकबाल दिखाने के लिए आपने 10 सर्कुलर रोड को किसी और नाम से आवंटित कर दिया? यह ओछी राजनीति है, घृणित राजनीति है. कोई व्यक्ति अमृत पीकर के नहीं आया है, सत्ता का आना-जाना लगा रहता है. मैं मानता हूं कि सत्ता में बैठे लोग इन दिनों हर संस्थानों को अपने अधीन रख करके काम करते हैं.

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शक्ति यादव ने आगे कहा कि ​लोकतंत्र लोकलाज से चलता है. लोकलाज को तिलांजलि देकर के लोकतंत्र में कोई आस्था व्यक्त करें, यह कतई आम जनों को स्वीकार नहीं है. राबड़ी देवी को आप अपमानित करना चाहते हैं? कर लीजिए अपमानित, इससे मिलना नहीं कुछ है. थोड़ी देर के लिए आपके कलेजे में ठंडक हो सकती है कि हमने 15 वर्षों तक जो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया, उसको हमने माने नियम के विरुद्ध जाकर के हमने अलग कर दिया, सत्ता का खनक दिखाया. यही बात हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती है. खैर, विभाग ने जारी किया है अधिसूचना, करें. अब तो कोई दरवाजा भी नहीं खटखटाया जा सकता है क्योंकि इंसाफ आजकल मिलता नहीं है, आजकल निर्णय सुनाया जाता है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

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