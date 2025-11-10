Advertisement
संजय निषाद का बड़ा बयान! बिहार को इस समय NDA सरकार की सख्त जरूरत; पीएम मोदी के साथ खड़ा हमारा समाज

bihar chunav 2025: संजय निषाद ने बिहार में एनडीए सरकार की जरूरत पर जोर दिया और मोदी सरकार के आरक्षण व विकास प्रयासों का समर्थन किया. उन्होंने आडवाणी और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जैसे नेताओं के योगदान और भारतीय संस्कृति के सम्मान पर भी प्रकाश डाला है.

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 06:18 PM IST

उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने कहा कि बिहार को इस समय एक एनडीए सरकार की जरूरत है. उन्होंने कहा कि निषाद समाज प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़ा है, क्योंकि अपने आरक्षण अधिकारों के लिए वे मोदी सरकार से उम्मीद रखते हैं. हमारा समुदाय आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी का समर्थन करता है, क्योंकि उन्होंने समाज के हर वर्ग को सम्मान देने का काम किया है.

मंत्री निषाद ने आईएएनएस से कहा, "गृहमंत्री खुद चुनाव की कमान संभाल चुके हैं. देश ने देखा है कि कोविड काल में मोदी सरकार ने किस तरह काम किया, जबकि पिछली सरकारों ने सालों तक कुछ नहीं किया था." एलके आडवाणी को लेकर शशि थरूर के बयान पर संजय निषाद ने कहा कि आडवाणी हमेशा से प्रेरणास्रोत और मार्गदर्शक रहे हैं. उनके जन्मदिन के मौके पर किसी तरह की अनावश्यक बहस नहीं होनी चाहिए। देश को उनके त्याग, समर्पण और निष्ठा से सीख लेनी चाहिए.

मंत्री निषाद ने कहा कि आडवाणी जैसे नेताओं के कारण ही भारतीय राजनीति में आज भी आदर्शवाद और राष्ट्रहित की भावना जीवित है. कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 'सनातन हिंदू एकता पदयात्रा' पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने का पूरा अधिकार है. भारत की यही खूबी है कि यहां हर धर्म और हर आस्था को सम्मान मिलता है. मैं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को शुभकामनाएं देता हूं कि उनका यह प्रयास समाज में एकता और सद्भाव का संदेश फैलाए.

इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब राज्य के सभी स्कूलों में 'वंदे मातरम' गीत बजाया जाएगा. इस फैसले का स्वागत करते हुए मंत्री संजय निषाद ने कहा, "निश्चित रूप से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गुणगान होना चाहिए. जिन विदेशी ताकतों ने भारत को कमजोर करने का काम किया, उनके मंसूबों को अब मिटाने का समय आ गया है."

उन्होंने कहा कि यह पहल भारत की आत्मा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. भारत फिर से मजबूत, सशक्त, समृद्ध, संपन्न और सुरक्षित बने, यही सबका संकल्प होना चाहिए.

 

