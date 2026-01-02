Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061461
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ा, JDU ने कही ये बात

Bihar Politics: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर राजद-कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. वहीं जेडीयू ने कहा कि अगर किसी ने भी इस तरह का बयान अगर दिया है, तो यह निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और यह असंवेदनशील है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:53 PM IST

Trending Photos

उत्तराखंड में BJP मंत्री के पति का विवादित बयान (फाइल फोटो)
उत्तराखंड में BJP मंत्री के पति का विवादित बयान (फाइल फोटो)

Politics Start On Minister Rekha Arya Husband Statement: उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक दिया बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि बिहार की लड़कियां 20–25 हजार में मिल जाती हैं. उनके इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. बीजेपी मंत्री के पति के बयान पर राजद और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. वहीं जेडीयू ने इस बयान पर आपत्ति जताई है. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या. उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में, इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज्ज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है.

शक्ति यादव ने कहा कि बिहार की महिलाएं बिकाऊ हैं? 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती हैं शादी के लिए? अरे आपके बहन-बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग, तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग?राजद प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर के इतनी विषवमन की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को ''घंटा'' की बात करता है, तो कभी कोई बिहार की बेटियों की कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं. भाजपा ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो और बिहारी महिलाओं को तो हीन भावना से देखते हैं, हीन भावना से. और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं? अरे भाई कुछ तो शर्म करो. अरे अपनी बेटी-बहू के लिए भी तो शर्म करो और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो रेखा आर्या को और उसके पति पर कार्रवाई करो.

वहीं इस  मामले में जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि हमारे संज्ञान में इस तरह के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भी इस तरह का बयान अगर दिया है, तो यह निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और यह असंवेदनशील है. हमारी जो सामाजिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उसके खिलाफ है ये बयान भाई. जिन्होंने भी यह कहा है उन्हें माफी मांगनी चाहिए. समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है इस तरह के स्टेटमेंट से. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की बेटियां अपने परिश्रम के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं. और हमारी बेटियां अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पे जो उन्होंने कामयाबी हासिल किया है, उससे न सिर्फ बिहार बल्कि देश भी गौरवान्वित है. देश में भी उन्हें सम्मान मिलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की कहीं स्थान नहीं हो सकती सोसाइटी में. कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं ऐसे बयान की और ये. ये हमारा गुजारिश है कि वो अपने इस स्टेटमेंट से बैक हों, उन्हें माफी मांगनी चाहिए. वहीं कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के पति श्री गिरधारी लाल साहू जी ने बिहार की बेटियों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और बेहद टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूं कि 20 वर्षों से आपकी सरकार है, डबल इंजन की, आप और बीजेपी मिलकर के यहां सरकार चला रहे हैं. क्या इस बात की पुष्टि आप करेंगे कि बिहार की बेटियों को आप लोगों द्वारा शादी के नाम पर बेचा जाता है? क्या केंद्र के बीजेपी की सरकार इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगेगी? ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' का नारा देने वाले भाजपा की सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने बिहार. पूरे देश को बेटियों के लिए एक कैद बनाकर छोड़ दिया है. जहां भाजपा के नेताओं द्वारा बेटियों की इज्जत-आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. चाहे कुलदीप सेंगर हो या फिर अन्य नेता, जिनका चाल, चरित्र, चेहरा जनता के सामने है.

TAGS

Minister Rekha Arya HusbandBihar politics

Trending news

Minister Rekha Arya Husband
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ा
Muzaffarpur News
नए साल के पहले दिन मातम, मुजफ्फरपुर–बेगूसराय हादसों में गईं तीन युवाओं की जान
Jamui News
Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान
BJP
'20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का बयान
Patna crime news
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या
patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर
nitish kumar
CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां
Bihar Weather
अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी
Neelkamal Singh
नीलकमल सिंह का New Year धमाका, 'दारु के पेटी' और रक्षा गुप्ता संग लूट ली महफिल
CM nitish kumar
सीएम नीतीश कुमार ने जारी किया बिहार डायरी, बताया 2026 का पूरा कैलेंडर