Bihar Politics: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ा, JDU ने कही ये बात

Politics Start On Minister Rekha Arya Husband Statement: उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक दिया बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि बिहार की लड़कियां 20–25 हजार में मिल जाती हैं. उनके इस बयान को लेकर बिहार की राजनीति गरमा गई है. बीजेपी मंत्री के पति के बयान पर राजद और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है. वहीं जेडीयू ने इस बयान पर आपत्ति जताई है. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं रेखा आर्या. उनके पति साहू ने बिहार की बेटियों के बारे में, बिहार की महिलाओं के आबरू और इज्जत के बारे में, इतनी घटिया और इतना नीच और निर्लज्ज बयान दिया है, जिससे बिहार की महिलाओं में काफी आक्रोश है.

शक्ति यादव ने कहा कि बिहार की महिलाएं बिकाऊ हैं? 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती हैं शादी के लिए? अरे आपके बहन-बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग, तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग?राजद प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर के इतनी विषवमन की स्थिति क्यों है? कोई पत्रकार को ''घंटा'' की बात करता है, तो कभी कोई बिहार की बेटियों की कीमत लगाता है, कभी पहलवान कुछ कर जाता है, कभी इनके उत्तर प्रदेश के मंत्री हिजाब के मामले में घटिया बयान देते हैं. भाजपा ने ये कमर कस ली है कि महिलाओं का जितना अपमान करो और बिहारी महिलाओं को तो हीन भावना से देखते हैं, हीन भावना से. और बिहार के भाजपा के नेता चुपचाप बैठे हैं? अरे भाई कुछ तो शर्म करो. अरे अपनी बेटी-बहू के लिए भी तो शर्म करो और कड़े शब्दों में उसको बर्खास्त करने की बात करो रेखा आर्या को और उसके पति पर कार्रवाई करो.

वहीं इस मामले में जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि हमारे संज्ञान में इस तरह के बयान की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किसी ने भी इस तरह का बयान अगर दिया है, तो यह निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और यह असंवेदनशील है. हमारी जो सामाजिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उसके खिलाफ है ये बयान भाई. जिन्होंने भी यह कहा है उन्हें माफी मांगनी चाहिए. समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है इस तरह के स्टेटमेंट से. जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की बेटियां अपने परिश्रम के लिए, अपनी प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं. और हमारी बेटियां अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पे जो उन्होंने कामयाबी हासिल किया है, उससे न सिर्फ बिहार बल्कि देश भी गौरवान्वित है. देश में भी उन्हें सम्मान मिलता है.

उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की कहीं स्थान नहीं हो सकती सोसाइटी में. कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं ऐसे बयान की और ये. ये हमारा गुजारिश है कि वो अपने इस स्टेटमेंट से बैक हों, उन्हें माफी मांगनी चाहिए. वहीं कांग्रेस की पूर्व विधायक प्रतिमा कुमारी ने कहा उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं महिला विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी के पति श्री गिरधारी लाल साहू जी ने बिहार की बेटियों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक और बेहद टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूं कि 20 वर्षों से आपकी सरकार है, डबल इंजन की, आप और बीजेपी मिलकर के यहां सरकार चला रहे हैं. क्या इस बात की पुष्टि आप करेंगे कि बिहार की बेटियों को आप लोगों द्वारा शादी के नाम पर बेचा जाता है? क्या केंद्र के बीजेपी की सरकार इस अभद्र टिप्पणी के लिए माफी मांगेगी? ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' का नारा देने वाले भाजपा की सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूं कि आपने बिहार. पूरे देश को बेटियों के लिए एक कैद बनाकर छोड़ दिया है. जहां भाजपा के नेताओं द्वारा बेटियों की इज्जत-आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. चाहे कुलदीप सेंगर हो या फिर अन्य नेता, जिनका चाल, चरित्र, चेहरा जनता के सामने है.