नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़, बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने की निंदा

नेपाल में 'जेन-जेड' विरोध प्रदर्शनों के दौरान उपद्रवियों द्वारा काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर को निशाना बनाए जाने की घटना पर बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने चिंता जताई. उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया है, तो यह अत्यंत दुखद घटना है. बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने बुधवार को कहा, यह बहुत दुखद है. मंदिर हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र बिंदु है. अगर किसी ने मंदिर को क्षतिग्रस्त किया है, तो यह अत्यंत दुखद घटना है. यह लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है और हमारी सांस्कृतिक व राजनीतिक विरासत के लिए ठीक नहीं है.

बाबा पशुपतिनाथ का मंदिर विश्व भर के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है. काठमांडू जाने वाला हर व्यक्ति बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाता है. वहां दुनिया भर के हिंदू और सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग दर्शन करने आते हैं. मंदिर को क्षति पहुंचाना बिल्कुल गलत है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को 'महान' देश और पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताने पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, यह तो होना ही था. जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी है, वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं. वे नीति और नीयत दोनों के साथ नेतृत्व करते हैं. जो नेता नीति और नीयत के साथ राजनीति करता है, उसका नाम विश्व में नरेंद्र मोदी है. आप देख रहे हैं कि कैसे दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए. देश की महान जनता ने सही व्यक्ति को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया और आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है. इसलिए डोनाल्ड ट्रंप यूटर्न लेकर भारत की तरफ आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है.

बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी. उन्होंने कहा, मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति, पूरे एनडीए कुनबे को और एनडीए गठबंधन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने तत्परता के साथ भारी बहुमत से अपने उपराष्ट्रपति का चयन किया है.

इनपुट: आईएएनएस

