'वंदे मातरम' कांग्रेस का गीत, भाजपा का इससे कोई मतलब नहीं: राजीव शुक्ला

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करने के इरादे से ही जनता ने 121 सीटों पर बंपर मतदान किया है. बिहार में 6 नवंबर को पहले फेज के लिए 121 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ. इस बार पिछले चुनाव की तुलना में अधिक संख्या में वोटिंग हुई है. विपक्ष दावा कर रहा है कि बदलाव के लिए जनता घर से बाहर निकली और वोट किया.

कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि पहले फेज में भारी मतदान हुआ है, जो स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि बदलाव आ रहा है. बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया. बिहार में अगली सरकार महागठबंधन बनाने जा रही है. 'वंदे मातरम' को लेकर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि भाजपा का 'वंदे मातरम' से कभी कोई लेना-देना नहीं रहा है. भाजपा ने पिछले 80 सालों में 'वंदे मातरम' नहीं गाया. यह आजादी की लड़ाई लड़ रहे लोगों का गीत था. यह तो कांग्रेस का गीत था. भाजपा का तो इससे कोई मतलब ही नहीं था.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव का दौर है तो यह लोग 'वंदे मातरम' गाने लगे हैं. चुनाव न हो तो यह सुनना भी पसंद नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि बिहार में इस साल चुनाव थे तो छठ पूजा का जिक्र करते हैं, अगले वर्ष चुनाव नहीं होगा तो इन्हें छठ पूजा की याद तक नहीं आएगी. हरियाणा में चुनाव होता है तो कुरुक्षेत्र पहुंच जाते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि वोट के लिए भाजपा के लोग कुछ भी करेंगे.

उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इस दीपावली 10 हजार रुपए की सहायता राशि महिलाओं के बैंक खाते में दी. सवाल यह है कि पिछली दीपावली पर क्यों नहीं दी? भाजपा सिर्फ चुनाव के वक्त ही बड़े-बड़े दावे करती है. लेकिन, चुनाव के बाद सारे दावों की पोल खुल जाती है.

इनपुट: आईएएनएस

