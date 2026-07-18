बिहार में 'नंद घर' बनवाएंगे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, बोले- मैं जो कुछ भी हूं, उसमें बिहार की मिट्टी का बड़ा योगदान

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महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बिहार में 'नंद घर' बनाने का निर्णय लिया है. अनिल अग्रवाल ने कहा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि 6 साल की उम्र तक बच्चों को जो शिक्षा और संस्कार मिलते हैं. वही उनकी पूरी जिंदगी की नींव बनते हैं. हमारा संकल्प पूरे बिहार में नंद घरों के ज़रिए बच्चों की इसी नींव को मजबूत करने का है. उन्होंने कहा कि यहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो अच्छे संस्कार सीखेंगे और उन्हें बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, जिससे वो आगे जाकर आत्मविश्वास के साथ दुनिया में आगे बढ़ेंगे और अपने उज्ज्वल जीवन का निर्माण कर सकेंगे.
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि बिहार से मेरा रिश्ता सिर्फ जन्म का नहीं, वहां से मिले मूल्यों और संस्कारों का भी है. वहीं मैंने सपने देखना सीखा, मेहनत का महत्व समझा और यह भरोसा पाया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंज़िल दूर नहीं होती. आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें बिहार की मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है. इसलिए जब भी उस धरती के लिए कुछ करने का मौका मिलता है, वह मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सौभाग्य होता है. उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ आज अनिल अग्रवाल फाउंडेशन ने बिहार सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण MoU साइन किया है.
बिहार से मेरा रिश्ता सिर्फ जन्म का नहीं, वहाँ से मिले मूल्यों और संस्कारों का भी है। वहीं मैंने सपने देखना सीखा, मेहनत का महत्व समझा और यह भरोसा पाया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मंज़िल दूर नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसमें बिहार की मिट्टी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए… https://t.co/OKTA3ZqTUe pic.twitter.com/bMZKg9OXLR
— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) July 17, 2026
अनिल अग्रवाल ने आगे कहा कि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं. देश के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है. नंद घर के जरिए हमारा प्रयास है कि बिहार की महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) के नए मौके मिलें, जिससे वो आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर बनें. अनिल अग्रवाल ने कहा कि जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो उसके साथ एक पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ती हैं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है. नंद घर के इस कदम के बाद, बिहार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (Industrial Development) हमारी अगली सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगा.
उन्होंने कहा कि आज इस ऐतिहासिक शुरुआत के लिए मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सभी संबंधित अधिकारियों, district collector, block level officer, का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि इन सभी लोगों के सपोर्ट और विजन के बिना जमीनी स्तर पर इतना बड़ा बदलाव लाना मुमकिन नहीं था.