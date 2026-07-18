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बिहार में 'नंद घर' बनवाएंगे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, बोले- मैं जो कुछ भी हूं, उसमें बिहार की मिट्टी का बड़ा योगदान

Bihar News: वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने बिहार में 'नंद घर' बनाने का निर्णय लिया है. उन्होंने बिहार सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण MoU साइन किया है, जिसके तहत महिलाओं और बच्चों के लिए 'नंद घर' का निर्माण किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर बच्चों और महिलाओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 18, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:05 PM IST
बिहार में 'नंद घर' बनवाएंगे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, बोले- मैं जो कुछ भी हूं, उसमें बिहार की मिट्टी का बड़ा योगदान
Image Credit: बिहार में &#039;नंद घर&#039; बनवाएंगे वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल (Twitter- @AnilAgarwal_Ved)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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