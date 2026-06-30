/तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में शामिल हुईं वीणा मानवी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मिला टिकट

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बिहार की सियासत में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के ऐलान से पहले सरगर्मियां तेज हो गई हैं. हालांकि, अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीख की घोषणा नहीं की है. मगर, राजनीतिक दलों ने अभी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. इसी कड़ी में 30 जून, 2026 दिन मंगलवार को जनशक्ति जनता दल (JJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बड़ा दांव चला है. उन्होंने अपनी पार्टी के संभावित प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है.
दरअसल, 30 जून, 2026 दिन मंगलवार को वीणा मानवी तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल में शामिल हुईं. समृद्ध महिला विकास मंच की प्रणेता वीणा मानवी जेजेडी की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगी. इसकी जानकारी तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म एक्स हैंडल से दी.
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनशक्ति जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं. आज व्यवस्था और समृद्ध महिला विकास मंच की कमेटी के तत्वावधान में वीना मानवी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया. इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई और उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं. साथ ही, आगामी बांकीपुर विधानसभा (पटना) से जनशक्ति जनता दल की ओर से उन्हें संभावित प्रत्याशी के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी प्रदान करने और विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रतिनिधित्व कराने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने आगे लिखा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि वीना मानवी अपने समर्पण, सेवा-भाव और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र की जनता की आवाज बनकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. जनशक्ति जनता दल उनके उज्ज्वल राजनीतिक जीवन और सफल जनसेवा की मंगलकामना करता है.
जनशक्ति जनता दल परिवार में हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएँ
आज व्यवस्था एवं समृद्ध महिला विकास मंच की कमेटी के तत्वावधान में आदरणीया श्रीमती वीना मानवी जी ने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर पार्टी परिवार का हिस्सा बनने का निर्णय लिया।
इस अवसर पर पार्टी नेतृत्व द्वारा… pic.twitter.com/971ev8VcJV
— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) June 30, 2026
इस वजह से होगा बांकीपुर सीट पर उपचुनाव
बता दें कि नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया है. इस वजह से इस सीट पर उपचुनाव होगा. नितिन नवीन राज्यसभा सांसद हो चुके हैं. नितिन नवीन बांकीपुर सीट से साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जीते थे.