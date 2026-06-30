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तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में शामिल हुईं वीणा मानवी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मिला टिकट

Tej Pratap Yadav: मंगलवार को वीणा मानवी तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल में शामिल हुईं. समृद्ध महिला विकास मंच की प्रणेता वीणा मानवी जेजेडी की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार होंगी.

Written ByShailendra
Published: Jun 30, 2026, 11:46 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:48 PM IST
तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में शामिल हुईं वीणा मानवी, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मिला टिकट
Image Credit: (@TejYadav14) तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD में शामिल हुईं वीणा मानवीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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