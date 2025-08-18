Vice President Chunav: उपराष्ट्रपति पद के लिए BJP का बड़ा दांव, सीपी राधाकृष्णन के नाम पर फंस गई JMM!

Vice President Chunav 2025: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है. तमिलनाडु बीजेपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने मैदान में उतारा है. उनके नाम की घोषणा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की. कहा जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू ने भी राधाकृष्णन को अपना समर्थन दिया है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी राधाकृष्णन के नाम पर सहमति दे चुके हैं. उपराष्ट्रपति पद के लिए राधाकृष्णन का नाम आगे बढ़ाने के पीछे बीजेपी की सोची-समझी रणनीति बताई जा रही है. बीजेपी ने इसके जरिए इंडी अलायंस में मतभेद पैदा करने की कोशिश की है. राधाकृष्णन के नाम पर झारखंड की सत्ताधारी जेएमएम और तमिलनाडु की सत्ताधारी टीडीपी फंस गई है.

दरअसल, सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं. ऐसे में जेएमएम के लिए उनका विरोध कर पाना आसान नहीं होगा. इस मामले में जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है. झारखंड से उनका नाता रहा है. इंडिया गठबंधन से आगे क्या कुछ होता है, कौन उम्मीदवार आता है? इस आपस में बैठकर रणनीति तैयार की जाएगी. जेएमएम प्रवक्ता ने राधाकृष्णन का विरोध नहीं किया, लेकिन कहा कि बीजेपी को सभी दलों को विश्वास में ले लेना चाहिए था. सर्वसम्मत राय बनाने प्रयास नहीं किया गया. अब चुनाव की नौबत आती है तो उसका इंतजार करना चाहिए.

झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता कमल ठाकुर ने कहा कि ये हाई लेवल की चीज है. विपक्ष ने अभी तय नहीं किया है क्या करना है. एक नाम समाने आया है तो स्वागत होना चाहिए. हो सकता है विपक्षी नाम भी आए. सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं तो स्वाभाविक तौर पर स्वागत होना चाहिए. विपक्षी दल अपना उम्मीदवार देगी तो हम लोग विरोध में हैं. सीपी राधाकृष्णन का संबंध तमिलनाडु से है, लिहाजा टीडीपी ने इसे अच्छा फैसला बताया है. हालांकि, टीडीपी प्रवक्ता ने कहा कि वह विपक्ष में हैं और गठबंधन धर्म का पालन करेंगे. वहीं सीपी राधाकृष्णन वर्तमान समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं. ऐसे में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुट सांसदों के लिए भी यह स्थिति असमंजस भरी हो गई है.

