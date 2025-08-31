Vice Presidential Election: सियासी गणित का दांव-पेंच और शुरू हो गई बयानों की तकरार

Vice Presidential Election: इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी शनिवार को रांची पहुंचे. इस दौरान सीएम आवास जाकर सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात किया. इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बी सुदर्शन रेड्डी के जीत की रणनीति बनाने पर विचार चल रहा है. रेड्डी विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं.

झामुमो प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा कि सीएम हेमन्त सोरेन और झामुमो का पूरा समर्थन इंडिया गठबन्धन के उपराष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के साथ है. सिर्फ इंडिया गठबंधन के सांसद नहीं, हमें तो पूरा भरोसा है कि जो देश की स्थिति है बीजेपी समर्थित जो लोग हैं वो भी उनके साथ जाएंगे. बीजेपी के सांसद भी अपने मन की बात करेंगे और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीतने का काम करेंगे.

झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा कि हम पूरी तरह आश्वस्त हैं. तेलुगु स्मिता को लेकर टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी का समर्थन इंडिया एलायंस के उपराष्ट्रति पद के उम्मीदवार को मिलेगा. क्योंकि एक राज्य की बात है. अगर वो समर्थन देते हैं तो उनके राज्य के हित की बात होगी. एनडीए में भी बहुत टूट होगी. जिस प्रकार की परिस्थिति नजर आ रही है, एनडीए के भी कई घटक दल बीजेपी से छिड़केंगे और वो वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को करेंगे.

झारखंड बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि इंडिया एलायंस के उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हैं, उनका झारखंड के सत्ताधारी दल के लोगों से मुलाकात हुआ है. ये जानते हुए भी कि उनके पास नंबर नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपके जीत के लिए प्रयास करेंगे. उनको आशा है हमारे गंठबंधन के कुछ सहयोगी दल उनको सहयोग कर सकते हैं.

उन्होंने कहा किशीर्ष स्तर पर कोई अगर गलतफहमी अगर पाल ले तो उसका कोई समाधान नहीं है. इसी तरह का सब्जबाग यशवंत सिन्हा को भी राष्ट्रपति के चुनाव में दिखाया गया था, आज यशवंत सिन्हा कहां हैं. यही हाल सुदर्शन रेड्डी की भी 9 सितम्बर के बाद होने जा रहा है. बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच वोटों के गणित को लेकर सियासी खींचतान जारी है.

रिपोर्ट: कुमार चंदन

